Des sculptures conçues par des patients du Centre de réadaptation en déficience physique

Des intervenants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont travaillé avec certains de leurs patients du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) de l'hôpital de Jonquière pour réaliser des sculptures dans le cadre de Saguenay en neige qui débute jeudi.

Selon le spécialiste en orientation et mobilité au CRDP , Marc Boulianne, l’activité demande plus d’efforts qu’il n'y parait.

Ça demande de la persévérance et du travail. C'est un peu comme un projet de réadaptation dans le fond. C'est un grand défi, énorme. On a besoin de l'aide de tout le monde. Ça leur demande beaucoup de communication et c'est un beau travail d'équipe. C'est quelque chose qui semble impossible au début , explique-t-il.

Les participants ont mis seulement quelques heures pour compléter leurs œuvres.

Moi ce qui m'impressionne, c'est qu'on va être capable de réaliser notre sculpture. Ça m'a impressionnée l'année dernière et ça m'impressionne encore , a raconté l’une des participantes.

Ouvrir en mode plein écran L’organisation de Saguenay en neige met à la disposition de la clientèle en déficience physique et jeunesse sept blocs de neige pour s'amuser. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Pour les sept blocs de neige présents, une figure bien précise a été déterminée.

On fait des mains qui se joignent, ça représente l'harmonie , a expliqué un participant.

Pour la première fois cette année, des participants de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées ont rejoint ceux du CRDP .

Nos gens se sont pratiqués au début à l'intérieur avec différents modèles. On a pris de la mousse, de la plasticine, et un moment donné, on s'est fait des petits blocs dehors de neige, mais ce n'est pas aussi dur que ça. C'est un beau défi de réalisation et je pense qu'à la fin de la journée, ils vont être quand même fatigués, mais contents et fiers d’eux , a souligné la directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, Manon Blackburn.

Saguenay en neige se termine le 11 février.