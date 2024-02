Le gouvernement fédéral débloque 362,4 millions de dollars pour faciliter l’accueil des demandeurs d’asile, dont 100 millions sont destinés au Québec, qui réclamait plutôt une somme de 470 millions.

Il s'agit d’une bonification du Programme d’aide au logement provisoire (PALP), a précisé le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller. Ce programme offre un financement aux provinces et aux municipalités pour les coûts liés au logement provisoire des demandeurs d’asile.

Dans le cadre de ce programme, le Québec a déjà reçu 374 millions de dollars (2017-2020) et 66,9 millions (2021-2022).

M. Miller n'a pas précisé la somme qui serait consacrée à la Ville de Toronto, affirmant qu’une annonce sera faite à ce sujet dans les prochains jours .

C’est sûr que l’argent à lui seul ne suffira pas. [...] C’est clair que le Québec et l’Ontario font plus que leur part en proportion de leur population respective , a dit le ministre.

M. Miller a ajouté qu’il y a plus d’efforts à faire de la part du gouvernement fédéral pour aider les provinces à relever le défi du nombre croissant de demandeurs d’asile qui débarquent au pays, laissant entendre qu’Ottawa pourrait revoir sa décision d’exempter les Mexicains de l’obligation d’avoir un visa pour entrer sur le territoire canadien. Des sources avaient déjà évoqué cette intention du fédéral à Radio-Canada.

On travaille ensemble avec le Québec et on continuera de le faire, a encore assuré le ministre fédéral. L’argent annoncé est une somme significative et cela va aider [avec les] besoins en hébergement.

Québec s’attend à plus

L’annonce de mercredi ne satisfait pas le gouvernement du Québec, comme l’a expliqué la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette.

On va être satisfait le jour où l’ensemble des champs dans lesquels on a eu des dépenses fort importantes vont être remboursés par le fédéral et où d’autres gestes seront posés. Parce qu’on s’attend du fédéral qu’il nous rembourse les 470 millions, mais également qu’il change sa gestion des visas pour réduire le flux de demandeurs d’asile , a indiqué Mme Fréchette en entrevue à Radio-Canada.

C’est important de donner de l’oxygène au Québec et de réduire l’arrivée des demandeurs d’asile. Et on veut aussi qu’il [le fédéral] répartisse les demandeurs d’asile dans l’ensemble du Canada. Il l’a fait l’année passée avec le chemin Roxham , rappelle la ministre de l’Immigration.

Ouvrir en mode plein écran Christine Fréchette, ministre de l’Immigration (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sylvain Roy Roussel

Le ministre Miller ainsi que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, prennent part aux discussions avec le gouvernement de François Legault. Dans une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau publiée le 18 janvier dernier, M. Legault avait réclamé des changements importants et rapides pour freiner l’afflux de demandeurs d’asile au Québec.

Il y affirmait que la province était tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec mois après mois . La situation est devenue insoutenable , avait-il ajouté.

Le même jour, Justin Trudeau avait assuré qu’Ottawa allait partager le fardeau .

Québec s’attend à des actions concrètes du fédéral d’ici la mi-février. On veut au moins avoir les grandes balises pour la suite des choses parce qu’on est dans l’urgence. On ne peut pas attendre encore des mois et des mois. Ça fait plus d’un an qu’on fait ces demandes au fédéral , a précisé Christine Fréchette.

Le Bloc québécois critique

De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, estime que les fonds annoncés mercredi concernent davantage le logement social que la dette due par le fédéral au gouvernement du Québec pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Ces 100 millions de dollars n'ont aucun rapport avec rien, a-t-il dit. M. Miller a laissé entendre qu’il avait une bonne nouvelle à annoncer, mais sa bonne nouvelle n’est pas sur le bon sujet. Il manque 470 millions de dollars qu’il doit à Québec et comme un mauvais payeur, il n’est pas fiable et est indigne de confiance.

Malheureusement, le Québec va continuer de ramasser la facture [des demandeurs d’asile] parce qu’il n’a pas le choix humainement et Ottawa ne le remboursera pas.

Nombre record de demandeurs d'asile

L'arrivée massive de demandeurs d'asile au Canada exerce une pression importante sur les capacités d'accueil et d'intégration des provinces, notamment du Québec et de l'Ontario.

Bien que la gestion des demandeurs d'asile et de l'immigration soit de compétence fédérale au Canada, ce sont dans les faits les provinces qui doivent veiller à l'accueil, aux soins, à l'éducation et au logement de ces dizaines de milliers de personnes qui arrivent au pays, souvent sans le sou et dans un état de précarité avancée.

Selon les dernières données officielles, l’Agence des services frontaliers et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ont traité un nombre record de 144 035 demandes d’asile en 2023, dont plus de 65 500 au Québec.

Il s’agit d’une hausse de plus de 56 % par rapport aux 92 000 demandes déposées au Canada en 2022.

L’an dernier, les aéroports internationaux du Québec et de l’Ontario ont été les principaux points d’entrée au pays des demandeurs d’asile : 41 350 d'entre eux ont opté pour cette porte d’entrée au Canada.

Les aéroports du Québec et de l’Ontario ont accueilli respectivement 25 755 et 14 340 demandeurs d’asile.

À ce chapitre, 14 663 demandeurs d'asile ont été interceptés à la frontière en 2023 par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). De ce nombre, 13 962 l'ont été au Québec.

Avec les informations d'Alexandre Duval