Les Premières Nations d’Island Lake réclament la création d’une « route de la liberté »

Les chefs de plusieurs Premières Nations de la région d'Island Lake, dans le nord-est du Manitoba, ont présenté mercredi une proposition pour la construction immédiate d’une route permanente qui relierait les communautés au sud de la province.

À l’heure actuelle, les Premières Nations de St. Theresa Point, de Red Sucker Lake, de Wasagamack et de Garden Hill sont accessibles uniquement par la voie des airs ou par des routes d'hiver.

Depuis de nombreuses années, notre région fait face à des défis majeurs pour vivre dans une société équitable , affirme le chef de la Première Nation de St. Theresa Point, Raymond Flett.

L'un des grands défis que nous devons surmonter chaque année est l'accès à nos communautés pour y acheminer des fournitures essentielles comme la nourriture, l’essence et les matériaux de construction.

Pour le moment, les communautés d’Island Lake, situées à près de 530 km au nord-est de Winnipeg, dépendent des routes d’hiver pour s’approvisionner en biens qui ne peuvent être transportés par bateau ou avion.

Elles exhortent ainsi la province du Manitoba et le gouvernement fédéral à entamer immédiatement la construction d’une route de la liberté (Freedom road) qui permettrait un accès en toute saison à la région.

Comme aucune infrastructure routière n'existe à l'heure actuelle, St. Theresa Point et les autres Premières Nations demeurent éloignées et isolées puisqu’elles ne sont accessibles qu’en avion. [...] Améliorer l’accessibilité, c'est ce que nous demandons.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la Première Nation de St. Theresa Point, Raymond Flett (au centre), a présenté mercredi un projet de route permanente pour relier la région au sud de la province. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Le projet routier présenté par la Première Nation de St. Theresa Point relierait la région d’Island Lake à la Première Nation de Berens River, soit le point le plus au nord accessible par une route permanente à l’est du lac Winnipeg.

La route proposée s'étendrait sur 252 kilomètres et fournirait à St. Theresa Point un accès direct à Winnipeg par un trajet de six heures.

Ouvrir en mode plein écran Pour le moment, les communautés d’Island Lake, situées à près de 530 km au nord-est de Winnipeg, dépendent des routes d’hiver pour s’approvisionner en biens qui ne peuvent être transportés par bateau ou avion. Photo : Radio-Canada

L’infrastructure pourrait coûter entre 419 et 512 millions de dollars, d’après un communiqué de presse de la Première Nation de St. Theresa Point.

Publicité

Raymond Flett indique que ce premier tracé pourrait aussi faire partie d’un futur réseau routier pour l’est de la province, qui relierait d’est en ouest la Première Nation de Wasagamack et la Nation crie de Norway House.

Il ajoute que des routes secondaires et des traversiers pourraient également être envisagés.

Cela aurait dû arriver en 1928

La construction de la nouvelle route permettrait une vaste réduction des coûts des services de santé pour les gouvernements provincial et fédéral, peut-on lire dans le communiqué de presse.

La première étude de faisabilité pour la construction d’une route à l’est de la province a été effectuée en 1928, comme l'explique un membre de la Première Nation de Berens River, George Kemp. Voilà donc depuis combien de temps les Premières Nations du côté est réclament une route , affirme-t-il.

Il serait logique que la province et le gouvernement fédéral puissent construire cette route toutes saisons, car à long terme, cela permettra d'économiser de l'argent , affirme de son côté la grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick.

Cela aurait dû arriver en 1928 , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La construction d'un chemin toutes saisons permettrait de réduire les risques associés aux routes d'hiver, selon le chef de la Première Nation de St. Theresa Point, Raymond Flett. Photo : Assemblée des chefs du Manitoba

D’après plusieurs des chefs de Premières Nations, l’isolement de leurs communautés risque encore d’empirer parce que la douceur de l’hiver compromet la viabilité des routes d’hiver.

Publicité

Cette année, comme vous pouvez le constater, l’hiver a été très chaud jusqu’à présent , rappelle le chef de la Première Nation de Berens River, Hartley Everett. Les routes sont détruites quand il fait chaud.

Cette route profitera beaucoup à la plupart des communautés de l'est, ainsi qu'à celles du sud.

D'autres discussions à venir

Le ministre provincial des Relations avec le Nord, Ian Bushie, affirme avoir eu plusieurs discussions avec les dirigeants de St. Theresa Point. Je connais le besoin pour l’accès aux routes d’hiver , assure-t-il. Nous nous engageons pleinement avec les communautés et j’estime que nous aurons d’autres discussions à l'avenir.

L'accès à des voies de transport fiables devrait être une réalité pour tous les Manitobains, y compris ceux qui vivent dans les Premières Nations et dans d'autres communautés rurales , indique pour sa part le ministre fédéral des Affaires du Nord, Daniel Vandal, par voie de communiqué.