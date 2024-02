Une communauté rurale de l’Alberta s’unit pour restaurer une église

Un regroupement du comté de Barrhead, au nord-ouest d'Edmonton, s'est engagé à remettre sur pied une église patrimoniale après qu'un incendie criminel eut gravement endommagé le bâtiment le 7 décembre dernier.

Pendant la nuit, les flammes ont ravagé l'église de Saint Aidan, située à 5 kilomètres au nord-ouest de la ville de Barrhead. L'église Pioneer Memorial, située à 20 km à l'ouest de la ville, a également été réduite en cendres.

La Gendarmerie royale du Canada avait déclaré que les deux incendies avaient été allumés intentionnellement.

Une enquête de CBC avait montré que 33 églises avaient été la proie des flammes au Canada depuis 2021. De ce nombre, 24 étaient des incendies criminels confirmés' et 2 ont été jugés accidentels.

À la suite d'une enquête de CBC, un chercheur et certains dirigeants communautaires avaient suggéré que l'histoire coloniale du Canada et les récentes découvertes de sites funéraires potentiels dans d'anciens pensionnats pour Autochtones pourraient avoir joué un rôle dans ces incendies criminels. Photo : Gracieuseté de la GRC de l'Alberta

Lors d'une réunion le 19 décembre, les membres de l'association ont voté à l'unanimité en faveur de la restauration de l'église.

Le groupe estime qu'il en coûtera environ 30 000 $ pour réparer l'extérieur et davantage pour la restauration de l'intérieur.

Nous sommes en train de faire une demande pour devenir un organisme de bienfaisance afin de pouvoir recevoir des dons et des reçus fiscaux , a déclaré Brenda Baron, vice-présidente de l'Association des églises communautaires. Nous pourrons peut-être aussi demander des subventions.

Une campagne de financement en ligne a permis de recueillir environ 2600 $ sur les 100 000 $ visés.

Une perte pour la communauté

L'église fondée en 1911 est devenue une église communautaire en 1975. Un petit groupe de bénévoles s'occupe du bâtiment et du cimetière.

L’incendie criminel de l'église Saint Aidan a bouleversé les membres de la communauté religieuse, comme l'a indiqué Brenda Baron.

J'ai reçu l'appel le soir même et j'ai été très choquée, a-t-elle déclaré. C'est de la tristesse, de la déception que quelqu'un choisisse de mettre le feu à ce bâtiment.

Les liens entre Brenda Baron et l'église sont profonds. Son grand-père a immigré d'Angleterre dans la région en 1909 et a probablement participé à la construction de l'église. Elle raconte qu'elle a été baptisée dans cette église, où sa mère avait également été baptisée, y a reçu sa confirmation et s'y est mariée.

Un petit groupe de bénévoles s'occupait de l'église de Saint Aidan et de son cimetière. Photo : gracieuseté de Brenda Baron

Il y a 18 mois, nous avions célébré ses funérailles sur les marches de l'église, c'est donc un lien familial très étroit , a déclaré Mme Baron.

Une communauté bien vivante

Le préfet du comté de Barrhead, Doug Drozd, n’est pas surpris que les membres de la communauté aient décidé de restaurer leur église.

Le groupe est toujours assez actif , a déclaré M. Drozd. Ses membres sont plus jeunes et plus dynamiques, et je pense qu'ils s'uniraient pour réparer et remplacer tout ce qui le nécessiterait.

Elles étaient comme des antiquités, des pièces d'histoire vivantes pour les gens.

Selon le préfet, les deux églises qui ont brûlé en décembre ont servi de lieux historiques pour la communauté, où les gens venaient rendre hommage à leurs proches.

Avec les informations de Ishita Verma