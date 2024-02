Les élus de Sayabec ont adopté une résolution pour octroyer un mandat d'enquête sur des allégations de harcèlement qui visent Daniel Chamberland, délégué syndical à la Municipalité et président de la section locale 1142 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Deux mandats d'enquête sur des plaintes de harcèlement à l'encontre du représentant syndical ont été confiés à un conseiller en gestion des personnes et des entreprises.

Selon la résolution adoptée le 21 décembre par le conseil municipal de Sayabec, une plainte pour harcèlement psychologique et pour des faits sur la machinerie de la Municipalité a été déposée par un des collègues de Daniel Chamberland, ainsi qu’une plainte pour harcèlement psychologique déposée par la directrice générale, Chimène Ngomanda.

Depuis plusieurs années, la Municipalité est confrontée à un climat de travail malsain.

L'année dernière, la directrice générale affirmait être victime de remarques menaçantes, sexistes et racistes de la part d'employés. La partie syndicale, de l'autre côté, accusait la directrice générale de harcèlement.

Le maire, Marcel Belzile, n'a pas voulu commenter directement cette enquête.

On travaille très fort comme Municipalité pour tenter de régler l’impasse entre nous et la partie syndicale , a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Daniel Chamberland a déposé une plainte de suspension contre la Municipalité de Sayabec devant le Tribunal administratif du travail le 9 janvier dernier.

Des relations de travail encore difficiles

Soyons honnêtes, la situation est toujours tendue. Mais nous tentons pour le meilleur d’améliorer la situation , explique le maire de Sayabec, Marcel Belzile.

Selon Chimène Ngomanda, neuf griefs ont été déposés à son encontre depuis le début de l'année. Elle indique avoir été visée par 20 griefs en tout en 2023.

Fin décembre, la gestionnaire a annoncé au conseil municipal sa démission, effective à compter du 31 mars prochain, en expliquant vouloir passer à autre chose .

Même si elle ne sera bientôt plus à l'emploi de la Municipalité, la directrice générale compte répondre aux accusations à son égard.

Je ne voulais pas que ça apparaisse comme si je fuyais mes responsabilités , explique-t-elle.

Je veux répondre aux accusations jusqu’au bout.

La Municipalité de Sayabec fait ainsi face à des défis de gouvernance. En plus du poste de direction générale, les postes de greffier-trésorier adjoint et de secrétaire municipal sont aussi à combler.

Je pense qu’au moment où on se parle, il faut stabiliser la situation et régler les griefs, tout simplement. Et après ça, on espère qu’on va reprendre une situation normale , explique le maire.

Au moment de publier ces lignes, le Syndicat canadien de la fonction publique et sa conseillère Nathalie Courchesne n'avaient pas répondu à nos demandes d'entrevue.