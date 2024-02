Des taux d’inoccupation toujours très faibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La crise du logement continue de frapper le Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que la pénurie de logements est demeurée importante en 2023. Les locataires ont dû également faire face à d’importantes hausses de loyer, qui ont même atteint 11 % à Dolbeau-Mistassini.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a dévoilé mercredi les données du marché locatif de 2023.

Le taux d'inoccupation a atteint un nouveau creux de 1,5 % au pays, selon le rapport publié. Il s’agit d’une première, depuis que l’organisme a commencé à compiler les données en 1988.

Dans la région, la situation demeure semblable, entre les mois d’octobre 2022 et 2023, moment où la SCHL réalise son enquête. Les taux demeurent particulièrement bas et témoignent du peu de logements disponibles dans la région.

La pénurie de logements a légèrement augmenté à Dolbeau-Mistassini et à Saint-Félicien, où le taux atteint 1 % (-0,3 % et -0,1 %).

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay et à Alma, les taux d'inoccupation ont connu une mince amélioration.

Il est passé de 0,9 % à 1,3 % pour la RMR de Saguenay, tandis qu’à Alma, la disponibilité des logements demeure presque nulle, avec un taux qui est passé de 0,3 à 0,6 %.

Pour Saguenay, cette légère amélioration représente 65 logements disponibles de plus que l’année précédente, selon la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté.

C’est certain que la crise du logement est loin de s’améliorer , constate la responsable de l’organisme de défense de droits des locataires à Saguenay.

La région métropolitaine de recensement (RMR) est un territoire comprenant les municipalités de Saguenay, de Saint-Honoré, de Saint-David-de-Falardeau, de Saint-Fulgence, de Sainte-Rose-du-Nord, de Saint-Félix-d’Otis, de Saint-Charles-de-Bourget et de Larouche.

L’état de la situation n’est plus précisé pour Roberval dans l’enquête de la SCHL , qui concerne les municipalités de plus de 10 000 habitants. La municipalité est passée sous la barre des 10 000 citoyens dans la région, lors du dernier recensement de 2021.

Les données pour les municipalités de 2500 à 10 000 habitants sont mises à jour tous les cinq ans, a-t-on précisé du côté de la SCHL .

En octobre 2022, aucun logement n’était disponible à Roberval, alors que la municipalité avait un taux d'inoccupation de 0 %. Julie Drolet, conseillère en communication à la Ville de Roberval, a rappelé par écrit que différentes initiatives sont en cours et que des immeubles à logements en construction seront disponibles dans les prochains mois.

Les locataires ont dû faire face à des hausses moyennes de loyers importantes en 2023. La situation est encore une fois semblable à celle connue à travers le Canada, alors que la croissance du loyer moyen a atteint 8 %, selon la SCHL .

Roberval ne fait plus partie des données de la SCHL, car sa population a chuté sous les 10 000 habitants.

La plus importante hausse à été observée à Dolbeau-Mistassini. Les loyers ont bondi en moyenne de 11 %, toutes tailles confondues. Le prix moyen est passé de 491 $ en 2022 à 545 $ en 2023.

Ailleurs au Lac-Saint-Jean, la hausse du prix des loyers a été de 7,9 % à Alma et de 5,5 % à Saint-Félicien.

Dans la RMR de Saguenay, il a augmenté de 8,6 %, passant en moyenne de 686 à 745 $. Dans ce contexte, de plus en plus de locataires ont de la difficulté à joindre les deux bouts, constate Sonia Côté.

Il y a un cri, qui est lancé, à chaque fois que les locataires nous appellent, parce qu’ils n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois. Et là, quand on voit des hausses de loyer, comme celles-ci, c’est sûr que l’avenir n’est pas rose. On n’est vraiment pas sorti du bois, je vous le dis, la crise du logement n’est pas terminée, au contraire.