De nombreux cas de coqueluche détectés à Sherbrooke et Magog

Une dizaine d'écoles primaires et secondaires de Sherbrooke et de Magog sont aux prises avec des cas de coqueluche. Au total, 52 cas auraient été dénombrés dans la région entre le 3 décembre et le 28 janvier.

Dans une lettre transmise aux parents par le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et dont Radio-Canada a obtenu copie, on indique que la région connaît une recrudescence de cas de coqueluche depuis décembre dernier .

La Direction de santé publique (DSP) de l'Estrie souhaite sensibiliser les parents que la transmission de cette maladie contagieuse pourrait avoir lieu encore dans les prochains jours et semaines .

Dans cette lettre, on rappelle que la coqueluche est une infection respiratoire qui est causée par une bactérie et qu'elle peut durer quelques semaines. Si, au départ, la maladie ressemble à un rhume au fil des semaines, des quintes de toux s'installent et elles ressemblent au « chant du coq ». Ces toux peuvent se terminer avec des vomissements.

Au début, c’est difficilement dissociable. Les enfants vont avoir un nez qui coule, un peu de fièvre, un peu de toux, un rhume ordinaire, mais ça va s’étirer dans le temps. Des fois pendant des semaines, voire des mois, il va y avoir des toux très caractéristiques, comme un coq. Si vous tapez coqueluche dans YouTube, vous allez probablement voir des vidéos pour l’entendre , souligne le médecin de famille Benoit Heppell.

Chronique santé avec le Dr Benoit Heppell : tout sur la coqueluche.

Les bébés prématurés, les enfants de moins de six mois et ceux qui n'ont pas reçu leurs trois doses de vaccin ainsi que les femmes enceintes en fin de grossesse sont particulièrement â risque de développer des complications graves.

La DSP rappelle que les gens fiévreux devraient rester à la maison et que ceux qui toussent devraient porter un masque. Les gens qui ont des symptômes plus importants doivent contacter le 811, et ceux qui ont obtenu un diagnostic recevront un antibiotique et seront retirés de l'école.

Il est aussi suggéré aux femmes enceintes de se faire vacciner à chaque grossesse pour protéger le bébé à naître . Il suffit de prendre rendez-vous sur clicsante.ca.

Tous ceux qui sont vaccinés peuvent tout de même attraper la coqueluche, mais les symptômes sont souvent moins importants.

Les enfants qui sont vaccinés sont moins à risque de le développer. Ils peuvent le développer quand même, mais c’est surtout ceux qui ne sont pas vaccinsé qui sont plus à risque que les autres. Je pense qu’il faut, dans ces situations où on revoit des éclosions de maladies évitables, réfléchir à la vaccination si elle n’est pas faite ou n’est pas à jour.

Habituellement, en Estrie, on recense une dizaine de cas de coqueluche chaque année.