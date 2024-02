Un stratagème de fraude par textos à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) met en garde la population sur un stratagème d’hameçonnage qui sévit en ce moment sur son territoire. Une dizaine de citoyens ont reçu des messages par texto où on leur demande de payer une contravention qu’ils n’auraient jamais reçue.

Dans les signalements reçus par la police, personne n’a cliqué sur le lien et aucune somme n’a été soutirée. Mais le SPVQ préfère tout de suite aviser la population pour éviter qu’une personne plus vulnérable soit victime d'une fraude.

Généralement dans ce type de fraude, les messages reprennent souvent le ton et le logo d’un organisme de confiance et demandent en général [de fournir] ou de [confirmer] des renseignements précise par écrit le SPVQ.

Les informations personnelles demandées sont le numéro d’assurance sociale, le numéro de carte de crédit ou les mots de passe pour accéder aux comptes bancaires.

L’hameçonnage consiste à recevoir un courriel ou un texto non sollicité de la part d’une organisation qui se prétend légitime comme une institution financière, une entreprise ou un organisme gouvernemental. L'hameçonnage se produit aussi de plus en plus fréquemment sur les médias sociaux , précise le SPVQ dans un communiqué de presse.

La police rappelle de ne jamais cliquer sur un hyperlien. On vous dirige vers un faux site où vous devez mettre à jour vos données ou remplir un formulaire.