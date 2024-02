30 M$ de biens non réclamés au Nouveau-Brunswick : faites-vous partie des ayants droit?

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick a recensé plus de 30 millions de dollars de biens non réclamés en 2023. Les montants dormants des particuliers sont compilés dans une banque de données consultable en ligne.

La directrice des communications et relations publiques de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Marissa Sollows, précise que la cagnotte sera bientôt encore plus élevée.

On est en plein milieu d’une autre période où les entreprises doivent rapporter les biens non réclamés , explique-t-elle.

Mais d’où vient cet argent? Majoritairement, il s’agit de chèques non encaissés, de comptes de placement, de dépôts de garantie, de sommes liées aux assurances vie ou d'héritages de proches défunts.

Ça ne compte pas l’argent oublié dans un compte de banque, précise Marissa Sollows. Parce que les banques et les compagnies de fiducie sont tenues de transférer à la Banque du Canada toutes les sommes non réclamées.

Il y en a pas mal

La commission a remis près de 650 000 $ de biens non réclamés à leurs propriétaires depuis septembre 2023. Pour savoir si vous avez de l’argent dormant qui vous attend, rendez-vous sur MesFondsNB.ca (Nouvelle fenêtre).

Il n’y a rien qui vous empêche de chercher votre nom… et le nom de vos amis. On veut vraiment réunir l’argent et son propriétaire! Il y en a pas mal , s’exclame Marissa Sollows.

Ouvrir en mode plein écran Les montants des biens non réclamés par comté à la fin de l’année 2023. La loi oblige les entreprises à déclarer les biens non déclarés à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs chaque année. Photo : Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick

Si vous faites partie des chanceux, vous devrez remplir un formulaire simple en ligne afin que la province vérifie votre identité et votre adresse. Un chèque vous sera ensuite envoyé.

Les plus petites sommes non réclamées dans le système seront éventuellement transférées à la commission. Elle les utilisera pour des efforts d’éducation et de protection du consommateur néo-brunswickois.

Les montants non réclamés plus élevés dans le système y resteront par contre ad vitam aeternam.

Avec les informations de l’émission L’heure de pointe - Acadie