Le taux d'inoccupation des logements sur la Côte-Nord a légèrement diminué depuis 2022, et le prix du loyer continue pour sa part d'augmenter. C'est ce que constate la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui a publié mercredi son rapport sur le marché locatif.

Taux d’inoccupation des logements 2022 2023 Baie-Comeau 0,5 % 0,5 % Sept-Îles 1,4 % 1,3 % Source : Rapport sur le marché locatif de la SCHL

Baie-Comeau s'est maintenu à un taux infime de 0,5 %. En comparaison, Sept-Îles s'en tire un peu mieux avec 1,3 %. La ville a toutefois perdu 75 logements locatifs de 2022 à 2023.

Le recul du taux d'inoccupation est un phénomène observable dans l'ensemble du Canada. Le taux d’inoccupation est en baisse à 1,3 % pour la province du Québec (1,7 % en 2022) : le plus faible niveau depuis 2003.

Tous les centres urbains de 10 000 personnes et plus du Québec ont un taux de logements inoccupés de 1,5 % et moins.

Hausse du prix du loyer

Le coût du loyer, quant à lui, a augmenté sur le territoire de la Côte-Nord comme dans celui de la province. Le loyer moyen, pour un appartement de deux chambres, a été de 7,7 % plus élevé en 2023 par rapport à 2022 : la plus forte hausse depuis 1990.

Loyer moyen des appartements à Sept-Îles 2022 2023 Logement de 1 chambre 641 $ 680 $ Logement de 2 chambres 756 $ 875 $ Logement de 3 chambres 860 $ 825 $ Moyenne 721 $ 784 $ Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL

Loyer moyen des appartements de Baie-Comeau 2022 2023 Logement de 1 chambre 587 $ 646 $ Logement de 2 chambres 720 $ 753 $ Logement de 3 chambres 806 $ 896 $ Moyenne 674 $ 742 $ Source : Rapport sur le marché locatif, SCHL

L'augmentation du coût du loyer est d'environ 8,1 % à Sept-Îles et de 7,4 % à Baie-Comeau.