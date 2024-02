Maintenant guéri, Samuel Savoie se dit prêt à faire sa rentrée avec les Huskies

Fraîchement débarqué à Rouyn-Noranda, le nouvel attaquant des Huskies Samuel Savoie se dit prêt à effectuer un retour au jeu.

Acquis des Olympiques de Gatineau à la fin du mois de décembre lors de la dernière période de transactions dans la LHJMQ, l’espoir des Blackhawks de Chicago se dit complètement remis de la fracture du fémur qu’il a subie en septembre dernier pendant un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey.

Samuel Savoie a rejoint ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement cette fin de semaine et a pris part à la période d’échauffement avant le match contre les Cataractes de Shawinigan, mardi soir.

C’était spécial, j’étais vraiment excité de faire partie de ça. C’est une première étape pour moi de faire un échauffement avant de pouvoir jouer. Je n’étais pas encore prêt à jouer [mardi], mais l’échauffement, être avec les gars avant la partie et voir comment ça se passe un match à Rouyn c’était sharp , a mentionné l'athlète de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, au premier entracte de la rencontre de mardi.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Savoie lors d'un match hors-concours de la LNH avec les Blackhawks de Chicago, en septembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Reuters / USA Today Sports / Nick Wosika

Savoie espère faire ses débuts avec les Huskies jeudi soir contre l’Armada, à Blainville-Boisbriand.

Publicité

Je pense que c’est plus le docteur et les entraîneurs [qui décideront]. Moi, je suis correct pour jouer, j’ai vraiment hâte, je me sens vraiment bien, je n’ai pas de problèmes avec ma jambe. Je continue à travailler sur des petits exercices pour redevenir encore plus fort, mais de mon point de vue, je suis bien correct, j’espère jouer bientôt , raconte l'ailier gauche de 19 ans.

Chanceux dans sa malchance

Après la blessure subie en septembre lors d'un duel entre les Blackhawks et le Wild du Minnesota, Samuel Savoie a cru que sa saison était terminée.

Je suis resté au Minnesota pour quatre ou cinq jours, le temps d’avoir ma chirurgie et d’être sûr que tout était correct avant de repartir à Chicago. Après, tout s’est bien passé. À Chicago, j’avais mes thérapeutes, les docteurs qui étaient avec moi régulièrement. J’étais déjà capable de faire du vélo et de marcher deux semaines après la chirurgie. Au début, je pensais que je ne pourrais pas jouer de la saison, mais tout a bien été. Dernièrement, après avoir passé des rayons X, ils m’ont dit que j’étais correct pour retourner à Rouyn , relate le choix de 3e ronde des Blackhawks en 2022.

Finalement, tout s'est bien passé. J’ai été chanceux dans ma malchance d’être à Chicago pour ma remise en forme.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Savoie lors d'un match éliminatoire entre les Olympiques de Gatineau et les Foreurs de Val-d'Or, en mai 2022. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Viser les grands honneurs, prise 2

Alors que les Olympiques de Gatineau amorçaient une reconstruction cette année, Samuel Savoie admet candidement avoir manifesté son intérêt d'être échangé aux Huskies. Il n’a pu que se réjouir lorsque la transaction a été annoncée.

Publicité

J’étais vraiment content. J’ai beaucoup d’amis dans l’équipe : [Antonin] Verreault, j’ai joué avec lui depuis que j’ai 16 ans. [Dyllan] Gill vient de mon coin. [Leighton] Carruthers et [Alex] Carr, ce sont des gars avec qui j’ai joué quand j’étais jeune. Ce sont tous de bons gars. Je vois l’équipe jouer, c’est une équipe qui est vraiment forte. C’est une chance pour moi d’y aller à nouveau pour la coupe. Donc, c’était vraiment le fun de l’entendre quand l’échange a été confirmé , exprime celui qui a récolté 59 points dont 26 buts en 60 matchs avec les Olympiques la saison dernière.

Après avoir subi l'élimination en demi-finale avec Gatineau au printemps 2023, Savoie se dit plus motivé que jamais à parvenir aux grands honneurs avec les Huskies, lesquels ont cédé pas moins de six choix de repêchage aux Olympiques, dont un de 1re ronde, pour l'obtenir.

C’est sûr que l’année passée, on avait vraiment une bonne équipe aussi, comme les Huskies cette année. On était une équipe très forte, on avait beaucoup de bons joueurs, mais on a été malchanceux contre Québec en demi-finale. Il y a des petites choses que j’ai apprises de l’année passée que je vais apporter. Ça s’en va dans la bonne direction avec Martin et Yannick, ils font vraiment un bon job avec l’équipe. J’espère que ça va être notre année cette saison , affirme-t-il en parlant de l'entraîneur-chef Martin Dagenais et du directeur-gérant Yannick Gaucher.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Savoie lors de la signature de son premier contrat professionnel avec les Blackhawks de Chicago, en juillet dernier. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Samuel Savoie

« Comme un petit rat! »

Déjà, le hockeyeur de 5'11'' sur environ 200 livres prévient ses adversaires : il ne sera pas agréable à affronter.

Je suis un attaquant de puissance qui joue des deux côtés de la patinoire. Je suis responsable, mais aussi, j’apporte beaucoup d’énergie et un côté physique. Je suis comme un petit rat, j’aime entrer under the skin [dans la tête] des joueurs adverses. C'est pas mal ça mon jeu , décrit Samuel Savoie, qui a passé 90 minutes au banc des pénalités en 2022-2023.