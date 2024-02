Laurent Dubreuil le compare à un jeune Tiger Woods, disant de lui qu’il est « le meilleur patineur de tous les temps en devenir ». À 19 ans, l’Américain Jordan Stolz a déjà le monde du patinage de vitesse longue piste à ses pieds.

Débarqué au Centre de glaces de Québec mardi avec l’équipe américaine, Stolz vient tout juste de connaître l’une des fins de semaine les plus remarquables de sa jeune carrière, à la Coupe du monde de Salt Lake City.

Vendredi, il a remporté la course de 1000 m en établissant un nouveau record du monde (1 min 5 sec 69 c). Dimanche, il a remis ça avec l’or et un record personnel au 1500 m. Une distance qui laisse presque tous les athlètes avec des jambes incroyablement tendues pour le reste de la journée, mais pas Stolz. Quelques heures plus tard, il prenait le départ et remportait l’épreuve de 500 m avec un autre record personnel.

Incroyable, vous dites ? Attendez, l’athlète originaire du Wisconsin a aussi pris le départ du 5000 m, bien qu’il ne patine que rarement sur cette distance.

Après avoir décroché l'or en 2021, Laurent Dubreuil (2e) a été vaincu par Jordan Stolz, l'hiver dernier, au 500 m des Championnats du monde. Photo : Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Il fait des choses qu’on n'aurait jamais cru voir sur la glace , lance Laurent Dubreuil au sujet du triple médaillé d’or des Mondiaux juniors et séniors l’hiver dernier. Si vous venez le voir en fin de semaine, vous allez peut-être pouvoir dire à vos enfants ou petits enfants que vous avez vu Jordan Stolz avant qu’il ne gagne dix médailles olympiques.

Sur les traces d’Eric Heiden

Rencontré avant son entraînement mercredi, le principal intéressé admet que son ascension dans le monde du patinage de vitesse est plus rapide que ce à quoi il s’attendait. C’est fou ce qui arrive , admet le jeune prodige.

Flatté par les propos de Laurent Dubreuil, Stolz rappelle toutefois qu’il a grandi à Milwaukee où une immense photo de celui qui est considéré comme le meilleur patineur de tous les temps, Eric Heiden, surplombe l’anneau de glace.

Eric Heiden aux Jeux olympiques de Lake Placid, en 1980. Photo : The Associated Press

Quintuple médaillé d’or des Jeux de Lake Placid, Heiden avait remporté les courses sur toutes les distances, du 500 m au 10 000 m.

Jordan Stolz ne l’imitera probablement jamais, mais il reste un patineur unique au potentiel illimité, décrit son entraîneur Bob Corby, qui entraine l'élite américaine depuis une quarantaine d'années.

C’est incroyable d’avoir autant de talent aussi jeune et je pense que ce n’est que le début.

Son protégé de 19 ans, ajoute-t-il, est aussi fort mentalement que physiquement. Il est imperturbable. Il se fout de tout. Peu importe son corridor, l’état de la glace ou de ses lames, il pense juste à aller vite. Et il veut toujours en faire plus à l'entraînement. Les seules frictions que nous avons sont quand je dois lui dire de ralentir.

Deux Mondiaux la même fin de semaine ?

Après Québec, Jordan Stolz et le reste des meilleurs patineurs de la planète ont rendez-vous à Calgary pour les Championnats du monde de patinage de vitesse.

Ce sont en fait deux championnats distincts qui ont lieu en même temps. L’un couronne un champion au sprint après deux courses de 500 et deux de 1000 mètres, l’autre couronne un champion toutes épreuves au cumulatif de courses de 500, 1500, 5000 et 10 000 mètres.

Jordan Stolz a décroché le temps de Pavel Kulizhnikov du mur des records après l'avoir battu, vendredi dernier à Salt Lake City. Photo : Harry How - International Skating Union

Jordan Stolz doit en théorie choisir entre ses deux compétitions qu’il aurait de bonnes chances de remporter. Il risque de prioriser la compétition toutes distances, plus prestigieuse, mais il n'exclut pas de faire les deux.

Même son entraîneur peine à croire à se doubler historique impliquant huit courses en quelques jours, mais il a appris à ne jamais dire impossible lorsqu’il est question du jeune prodige. Ce sera déjà dur de battre Patrick Roest pour le titre toutes épreuves, mais si je me sens vraiment en forme cette fin de semaine-là, je pourrais essayer de faire les deux , confirme Stolz.