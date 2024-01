La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a annoncé mercredi un soutien supplémentaire de 100 millions de dollars sur deux ans à Téléfilm Canada pour appuyer les productions télévisuelles et les longs métrages canadiens.

Cette somme s’ajoute à celles prévues par le gouvernement Trudeau pour Téléfilm Canada dans son budget de 2021, soit 105 millions de dollars sur trois ans, dont 50 millions en 2023-2024. L’annonce de la ministre du Patrimoine canadien répond donc partiellement aux attentes formulées par l’industrie du cinéma québécois.

Promesse tenue sur un fil ténu

Dans un communiqué conjoint intitulé Promesse tenue sur un fil ténu , trois associations de l’industrie cinématographique québécoise ont accueilli avec soulagement l’annonce de la ministre St-Onge.

L’Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ), l’Union des artistes (UDA) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) ont affirmé que la bonification du financement de Téléfilm Canada se rapprochait ainsi de la promesse faite par le Parti libéral du Canada lors de la dernière campagne électorale, qui faisait référence à une pérennisation de ces sommes .

Ces sommes sont synonymes d’un plus grand nombre de films sur nos écrans. C’est aussi simple que ça! C’est toute une économie qui en profitera, mais c’est aussi le grand public qui pourra apprécier davantage d’histoires d’ici.

Rappelons que dans une lettre ouverte publiée le 9 décembre dans La Presse, à la veille du Gala Québec Cinéma, 330 professionnels et professionnelles de l’industrie, dont la comédienne et cinéaste Sophie Lorain, le réalisateur Denis Villeneuve et le producteur Roger Frappier, demandaient l’augmentation permanente du budget de Téléfilm Canada de 50 millions de dollars par année.

Les signataires demandaient également que cette augmentation soit assortie de l’obligation de consacrer 40 % de son budget total à la production francophone , plutôt que les 33 % observés actuellement. Aucune mesure en ce sens n’a été annoncée par le gouvernement fédéral mercredi.

Reste à savoir si les 100 millions de dollars supplémentaires annoncés mercredi seront suffisants pour permettre au cinéma québécois de poursuivre son embellie de 2023.

Une année 2023 florissante pour le cinéma québécois

Après avoir souffert pendant la pandémie de COVID-19, le cinéma québécois a repris des couleurs en 2023. Pour la première fois depuis 2011, six films ont dépassé le cap du million de dollars de recettes, dont Le temps d’un été (Louise Archambault), Testament (Denys Arcand) et Simple comme Sylvain (Monia Chokri), récemment sélectionné aux prix César, récompenses importantes du cinéma français.

Nous accueillons cette nouvelle avec enthousiasme alors que Téléfilm Canada poursuit sa mission de soutenir une industrie qui contribue avec passion à la vitalité du cinéma canadien et autochtone , a affirmé Téléfilm Canada dans un communiqué en réponse à l’annonce du gouvernement.