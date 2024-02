Donald Martel est catégorique : pas de projet nucléaire d’ici 2035

Le dossier de la relance éventuelle de la production d’énergie nucléaire au Québec continue d’alimenter les discussions. Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, s'est montré insistant en répétant qu’aucun projet de développement nucléaire ne serait lancé d’ici 2035 à la centrale Gentilly-2. À Québec, le ministre Pierre Fitzgibbon a tenu des propos similaires.

Appelé à réagir à la possibilité que cette centrale soit relancée pour répondre aux besoins énergétiques de la province, le député Martel a assuré, en entrevue à Toujours le matin, que la centrale Gentilly-2 ne sera pas rouverte au cours des prochaines années.

Vingt-quatre heures plus tôt, la mairesse Lucie Allard soutenait que les élus bécancourois n’avaient pas reçu d’information autre que celle selon laquelle la fermeture de la centrale nucléaire est irréversible.

Que ça soit réversible ou pas, il n'y a pas de projet de centrale nucléaire d’ici 2035 , a répondu Donald Martel lorsque questionné à ce sujet par l’animatrice Marie-Claude Julien tout en refusant de se prononcer sur la vocation de Gentilly-2 au-delà de cette date. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas la bonne aventure, je ne peux pas prévoir ce qu'il va y avoir en 2035 ni où la technologie va être rendue à ce moment-là.

Une analyse commandée par Hydro-Québec a conclu que rien n’empêche la reprise des activités à la centrale de Bécancour. Le député croit qu’il faut plutôt prendre ces conclusions comme une réponse à la question suivante : Est-ce que le site peut être utilisable?

Le site où la centrale était pourrait être de nouveau un site pour une centrale nucléaire, point , a-t-il tenu à nuancer. À court terme, d'ici 2035, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du solaire, on veut faire de l'éolien, puis on veut faire de l'hydroélectricité. Il n'est pas question de nucléaire pour le moment.

Ouvrir en mode plein écran Donald Martel (photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Ce que je vous dis, c'est que je suis député actuellement, c'est le gouvernement que je représente qui est au pouvoir. On n'a pas de projet de centrale nucléaire, il n'y a pas de projet de nucléaire à Bécancour d’ici 2035. On ne parlera plus de ça, à moins que pour des intérêts– je ne sais pas lesquels –, on veuille faire des controverses avec ça. Il n'y a pas de projet de nucléaire à Gentilly d'ici 2035.

Mardi, Hydro-Québec avait également indiqué que son plan d'action pour les 11 prochaines années ne comprend pas de production nucléaire, mais elle ne se prononce pas après cette date. De son côté, la Régie de l’énergie du Canada anticipe une augmentation de la production d’électricité à partir du nucléaire dans la province dès 2036.

La nouvelle a grandement surpris les élus municipaux et les citoyens de Bécancour puisque la centrale sera encore en dormance pendant plusieurs décennies avant son éventuel démantèlement.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a pour sa part affirmé mercredi matin à Québec que ceux qui pensent qu’on peut décarboner la planète d’ici 2050 sans le nucléaire sont dans l’erreur. Le nucléaire va être là . Il a ajouté qu’aucun projet ne figure toutefois dans les plans de Québec à court terme.

D’après une entrevue à Toujours le matin