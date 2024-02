Plusieurs organisations défendant la liberté de la presse et les droits de la personne offrent leur soutien à la journaliste autochtone Brandi Morin, arrêtée par la police d’Edmonton au début du mois de janvier, même si elle s’est présentée comme journaliste.

Ces organisations sont Amnistie internationale, l’Association canadienne des Journalistes, Reporters sans frontières et d’autres organisations qui défendent les droits des journalistes, mais aussi des femmes et des Autochtones.

La directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone, France-Isabelle Langlois, dit être très préoccupée par l'état de la justice et de la liberté de la presse au Canada : Nous sommes offusqués!

Ça nous semble d'être une arrestation qui est hautement abusive d'une personne dont la crédibilité et la renommée ne sont plus à faire, qui fait un travail exceptionnel de journalisme.

Elle explique que, pour l'instant, Brandi Morin n'a pas demandé d'aide auprès de l'organisme, mais que la porte est ouverte pour elle au besoin.

La directrice générale ajoute que l'organisme trouve inquiétant que le nombre de journalistes indépendants diminue alors qu'il y a de plus en plus de pressions, surtout de la part de politiciens .

En point de presse mardi, Brandi Morin maintient que son arrestation au début du mois de janvier la visait et que la police tente d’empêcher la liberté de la presse au Canada.

La journaliste autochtone explique qu’elle a fait plusieurs reportages qui portent sur la cause autochtone, notamment au sujet des conflits autochtones , mais que c’était la première fois qu’elle a été arrêtée.

J’ai été arrêtée et détenue pendant cinq heures au siège de la police. Plus tard, j’ai eu des amis et de la famille qui ont dit qu’ils avaient vu mon arrestation à la télévision, comme une criminelle.