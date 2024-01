Un conseiller en toxicomanie appuie les changements sur les seringues et pipes à drogue

Un conseiller en toxicomanie défend le gouvernement de la Saskatchewan dans sa décision de cesser de financer l'achat de pipes servant à fumer de la drogue et d'offrir gratuitement des seringues neuves.

Annoncés le 18 janvier dernier, les changements exigent notamment que les consommateurs remettent les seringues usagées pour en recevoir des propres.

Ran Teed est conseiller en toxicomanie depuis 25 ans et soutient l’approche « axée sur le rétablissement » du gouvernement. Cette dernière a pour but d’inciter les consommateurs à suivre un traitement et décourage le fait d'offrir de l'équipement servant à consommer de la drogue ainsi que des lieux de consommation supervisés.

[Les toxicomanes] ont besoin de soutien médical, d’un logement et de la nourriture, pas nécessairement d’une nouvelle pipe à drogue ou d’un accès illimité aux seringues , explique M. Teed.

Ran Teed a d’ailleurs travaillé avec ROSC Solutions Group, une entreprise qui a conseillé le gouvernement dans l'élaboration de sa stratégie concernant les drogues.

Il espère que davantage d’espaces de traitement seront rendus disponibles afin de réduire le temps d’attente pour ceux qui cherchent et que le soutien post-traitement sera amélioré.

Une chose qui fait la différence, en particulier avec les personnes souffrant d’une dépendance, c’est qu'elles sentent que l’on s’intéresse à elles. Je ne pense pas que de donner une chose qui va continuer de lui nuire va lui donner le sentiment qu’on s'intéresse à elle , ajoute-t-il.

L’importance de garder les personnes en vie

Dans le cadre de son approche « axée sur le rétablissement », la province a d'ailleurs annoncé cet automne qu'elle compte créer 500 nouveaux espaces de traitement.

Il s’agit d’une bonne initiative, selon Meagan Jasper, qui a été dépendante des drogues dès l'adolescence et qui ne consomme plus depuis 7 ans.

Cependant, elle déplore les changements annoncés en janvier quant aux seringues et aux pipes pour fumer de la drogue. Les personnes partagent les seringues parce que l’accès est limité , dit-elle.

Elle soutient qu’il est important de garder les consommateurs le plus en santé possible avant qu’ils fassent leur entrée dans un centre de traitement.

À quoi servent les places de traitement si les personnes ne sont pas prêtes ou si elles sont mortes? [...] Nous devons garder ces personnes en vie assez longtemps pour qu’elles puissent se rétablir.

D’après les informations de Louise Bigeagle