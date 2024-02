Attaques de James Smith : 29 recommandations pour éviter un autre drame

Les six jurés et le coroner Blaine R. Beaven ont présenté leurs conclusions et recommandations mercredi, en début de soirée, dans le cadre de l’enquête du coroner portant sur les attaques du 4 septembre 2022, en Saskatchewan.

Ces 29 recommandations ont pour objectif d’éviter qu’un drame similaire se reproduise. Elles sont basées sur les preuves et les témoignages entendus au cours des dernières semaines.

Ce sera ensuite aux différentes agences concernées de déterminer quelles recommandations elles souhaitent appliquer et comment procéder.

Que s’est-il passé le 4 septembre 2022? Le 4 septembre 2022, Myles Sanderson a poignardé 11 personnes, dont son frère, Damien Sanderson, et en a blessé 17 autres dans la Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan. Il s’agit de la pire attaque à l’arme blanche de l’histoire du Canada. S'en est suivie une chasse à l’homme pendant trois jours, jusqu'à ce que les forces de l’ordre aient repéré, le 7 septembre, la voiture dans laquelle se déplaçait Myles Sanderson près du village de Rosthern, à 66 km au nord-est de Saskatoon. Peu de temps après son arrestation, le fugitif s'est retrouvé en état de détresse respiratoire. Des ambulanciers ont été appelés sur les lieux pour l’emmener dans un hôpital de Saskatoon, où son décès a finalement été déclaré.

Ces recommandations se sont principalement adressées à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à Service correctionnel Canada de même qu’à la Nation crie James Smith. L’importance de la communication entre cette dernière et la GRC a d'ailleurs été soulevée à de nombreuses reprises.

Le coroner ayant présidé l’enquête, Blaine R. Beaven, a notamment recommandé que les deux parties se rencontrent, et ce de manière plus régulière. Selon lui, le service policier devrait également participer à davantage d'événements culturels au sein de la communauté.

Le coroner recommande aussi que la GRC et Service correctionnel Canada contactent une Première Nation lorsque l’un de ses membres est recherché par les autorités, considérant qu’il y a de fortes chances qu’il souhaite retourner au sein de sa communauté.

À l’inverse, note-t-il, les membres de la communauté doivent également contacter les forces policières lorsque des crimes y sont commis.

La communication entre la GRC et les Premières Nations de même que le manque de personnel font l'objet de plusieurs recommandations. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un autre aspect ayant fait l’objet de plusieurs recommandations est le manque de personnel, tant du côté de la GRC que de Service correctionnel Canada.

Blaine R. Beaven a notamment souligné l’importance que les détachements de la GRC , les équipes visant à combattre le trafic de drogue et les équipes d’aînés autochtones au sein des établissements carcéraux aient suffisamment d’employés pour pouvoir effectuer leur travail.

Le coroner recommande également à la GRC d’attribuer plus de priorité aux criminels recherchés ayant un historique de violence conjugale.

Afin d’éviter de futures erreurs d’identification comme celle survenue la veille du drame, les jurés et le coroner recommandent à la GRC d’avoir un système électronique permettant d’avoir la photo la plus récente possible d’un fugitif, de même qu’un système qui identifie clairement la date à laquelle la photo a été prise.

La Nation crie James Smith a fait l'objet de plusieurs recommandations de la part des jurés. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Du côté de la Nation crie James Smith, les six jurés recommandent à la communauté d’afficher clairement l’adresse civique de chaque maison de même que les noms de rue. Une telle mesure permettrait, selon eux, de faciliter le travail des premiers secours en cas d’urgence.

Les jurés encouragent également la Première Nation à poursuivre la formation des membres de son équipe de sécurité de même que les démarches pour qu’un service policier local soit mis en place.

En plus de ces recommandations, les six jurés ont confirmé que les onze victimes sont toutes mortes le 4 septembre 2022, peu de temps après avoir été poignardées. Cette conclusion fait suite à l’enquête de la GRC et aux résultats des autopsies présentés par les médecins judiciaires au cours de cette enquête.

Soulagement et attente

Soulagement , c’est le premier mot qui vient à l’esprit de Chelsey Stonestand, une intervenante en toxicomanie dans la Nation crie James Smith.

En tant qu’Autochtones, nous avons perdu confiance envers le système judiciaire [...] mais quand nous avons entendu [les recommandations], ça nous a soulagés , explique-t-elle.

Même son de cloche du côté de Darryl Burns, dont la sœur a été tuée lors des attaques.

Il demeure toutefois surpris qu’aucune de ces recommandations ne s’attaque à la question des traumatismes intergénérationnels créés par les pensionnats pour Autochtones.

Si on regarde notre histoire et tout ce qui nous est arrivé, tout part des pensionnats , soutient-il.

De nombreux proches des victimes tuées lors des attaques se sont adressées aux médias après la présentation des recommandations. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Pour Darryl Burns, la balle est maintenant dans le camp des diverses agences visées par ces recommandations.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre et voir si ces recommandations seront suivies.

Les chefs de la Nation crie James Smith prendront le temps d’examiner les 29 recommandations. Ils s’adresseront aux médias jeudi.

La commandante divisionnaire de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, souligne que du travail a déjà été enclenché sur certains des aspects touchés par les recommandations. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Consciente que son organisation fait l’objet de plusieurs recommandations, la commandante divisionnaire de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, assure que le service policier travaillera fort pour mettre en place les changements demandés.

Elle souligne, par ailleurs, que le travail est déjà enclenché sur certains aspects, notamment sur l’embauche de plus d’agents autochtones. Elle admet toutefois que les défis financiers sont bien réels.

De son côté, le coroner en chef de la Saskatchewan, Clive Weighill, reconnaît que tous ne seront pas satisfaits par l’enquête du coroner, mais il demeure persuadé que c’était préférable à une enquête publique.

En deux semaines et demie, nous avons fait la lumière sur tout ce qui s’est produit le 4 septembre 2022 et sur les événements qui y ont mené , souligne-t-il, ajoutant qu’une enquête publique aurait pu prendre des années.

Le coroner en chef de la Saskatchewan, Clive Weighill, demeure convaincu qu'une enquête du coroner était le bon choix. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Clive Weighill espère maintenant que les réponses apportées au cours de l’enquête permettront à la communauté de James Smith de poursuivre sa guérison.

Une enquête qui aura duré 13 jours

Depuis le 15 janvier, 30 personnes ayant un lien avec les attaques de James Smith sont venues témoigner.

Pendant environ deux semaines, les jurés et l’audience ont pu entendre des membres de la communauté, des employés de la GRC , de Service correctionnel Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Le commandant de détachement de la GRC de Melfort au moment des attaques a notamment décrit son travail sur le terrain, qualifiant la journée du drame de « pire chose [qu’il] a vue de [sa] carrière ».

Plusieurs membres de la Nation crie James Smith ont assisté aux 11 jours de témoignages. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Vanessa Burns, l’ex-conjointe de Myles Sanderson, a également offert un témoignage émouvant sur la relation violente dans laquelle elle se trouvait et la détresse qu’elle a ressentie le 4 septembre 2022.

Divers agents de libérations conditionnelles ayant accompagné le tueur à travers son parcours carcéral ont aussi pris la parole.

Myles Sanderson est mort peu de temps après son arrestation. Une deuxième enquête portant sur son décès aura lieu du 26 février au 1er mars prochain.