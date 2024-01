Le décès du pompier Pierre Lacroix lors d'une opération de sauvetage à bord d'une embarcation, en octobre 2021 à Montréal, est dû au manque d'expérience de l'équipe dans ce secteur particulièrement dangereux, conclut le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Dans son rapport d'enquête (Nouvelle fenêtre) qui a été dévoilé mercredi, le Bureau de la sécurité des transports (BST) souligne que dans le cadre de l'opération de sauvetage, l'équipe de quatre pompiers est entrée dans une zone d'exclusion des rapides de Lachine, qui avait été désignée ainsi par le Service de sécurité incendie de Montréal à la suite d'un événement semblable survenu en 2010.

Le BST précise qu'il est interdit aux pompiers d'effectuer des opérations de navigation, de formation ou de sauvetage dans cette zone sans demander l'assistance de la Garde côtière canadienne.

En plus d'entrer dans cette zone très dangereuse, l'équipe de sauvetage jouissait d'une visibilité réduite et elle se concentrait sur la localisation de l'embarcation de plaisance qu'elle tentait de retrouver et de remorquer, explique le BST .

Mais vu l'urgence de la situation, l'équipe des pompiers avait poursuivi l'opération quand même, relate le BST .

Autres éléments du rapport Pas d'évaluation des risques avant le départ ni de plan d'action avec critères d'abandon

Les pompiers ne portaient pas de combinaisons d'immersion

Manque de coordination sur le plan de la supervision

Le remorquage en marche arrière était risqué

Le drame s'était produit alors qu'un bateau de plaisance était parti à la dérive vers les rapides de Lachine. Quatre pompiers étaient montés à bord d'un bateau pour les sauver. Leur propre embarcation avait chaviré et les pompiers étaient tous tombés à l'eau.

Trois des quatre pompiers avaient été retrouvés sur le coup et soignés pour hypothermie. Le corps du quatrième pompier, Pierre Lacroix, n'avait été retrouvé que le lendemain.