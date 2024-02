L’éclipse solaire totale du 8 avril est un phénomène rare. La dernière éclipse du genre visible au Canada remonte aux années 1970. Les Canadiens devront patienter 20 ans de plus pour la prochaine éclipse solaire totale, qui sera principalement visible aux Territoires du Nord-Ouest et en Alberta, indique l'Agence spatiale canadienne (ASC).

Pierre Langlois, responsable de programme, sciences du système Soleil-Terre, à l’ ASC se dit « très excité » à l'approche du 8 avril, parce qu’il n’a jamais vu d'éclipse solaire totale auparavant.

Il répond à nos questions au sujet de cet événement très attendu.

Qu’est-ce qu’une éclipse solaire totale?

Pierre Langlois : Au Canada, il va y avoir deux types de d'observateurs : ceux qui sont sur le chemin de la totalité de l'éclipse solaire et tous les autres.

Les chanceux qui sont près du chemin de la totalité, pendant quelques secondes à 3 minutes et demie à peu près, auront la chance de voir le Soleil complètement éclipsé par la Lune. Donc, sans voir la lumière du Soleil, on va pouvoir voir toute la couronne du Soleil.

La Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Il faut que le plan d’orbite de la Lune et celui de la Terre soient alignés pour qu'on soit dans la saison des éclipses.

Si la Lune est trop en avance ou trop en retard, on va avoir une éclipse partielle sur la Terre. Pour avoir une éclipse totale, il faut que les deux plans soient croisés, que la Lune arrive en plein milieu.

C’est un phénomène unique. Il y a peu de gens qui ont la chance de voir ça dans leur vie.

Où aller pour mieux voir l’éclipse?

L'éclipse va passer de Toronto à Montréal en allant vers les Cantons-de-l'Est.

Ça vaut peut-être la peine de considérer une stratégie pour les gens qui sont sérieux par rapport à l'observation de l'éclipse, de regarder où on annonce que la météo va être plus dégagée.

L'éclipse, par chance, va passer pratiquement sur le Mont Mégantic et son observatoire. Ça peut être un endroit privilégié.

Ça va passer sous Toronto, donc les gens qui restent à Toronto vont voir une éclipse partielle, mais il est possible de se déplacer à Hamilton ou à Niagara Falls, qui sera la meilleure place pour les Ontariens.

À Ottawa, aucune chance. Il faut aller dans le bout de Cornwall ou à Montréal.

Montréal va être coupée en deux. Le sud de Montréal va pouvoir voir un petit peu la couronne [du Soleil] et Laval pas du tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir une éclipse quand même, mais les résidents n’auront pas la chance de voir la couronne.

À mesure qu'on se déplace vers le sud, on va voir de plus en plus d'observations. Donc à Montréal, ça va être de l'ordre de moins d'une minute. À l'Agence spatiale à Saint-Hubert, on parle d'une minute et demie. Et à Sherbrooke, ils auront droit à 3,5 minutes.

Comment regarder l’éclipse sans risque pour les yeux?

Regarder une éclipse, c'est comment regarder le Soleil. On sait qu'on ne fait pas ça.

L'éclipse a un niveau de difficulté encore plus élevé, c'est-à-dire que si on est dans la totalité, il va vraiment faire nuit pendant plusieurs minutes, donc les yeux vont ouvrir leur pupille. Et quand la lumière va revenir, on peut avoir de très mauvaises surprises [pour les yeux].

Donc, on comprend le danger de regarder une éclipse sans bon équipement, des lunettes spéciales. Si on vous donne des lunettes et que vous pouvez voir à travers sans regarder le Soleil, ce ne sont pas des lunettes pour éclipse. On s'attend à ce que ça soit noir comme des lunettes de soudeur.

Et il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le Soleil revienne pour mettre nos lunettes.

Ceux qui ont des classes ou qui veulent aider les jeunes à observer l’éclipse en bricolant, on peut faire ce qu'on appelle une camera obscura pour voir une projection de l'éclipse dans une boîte de carton. On est dos au Soleil, donc c'est sécuritaire.

Devrait-on fermer les écoles?

Je ne suis pas éducateur. Puis je comprends les défis de gérer une classe.

Mais mon cœur saigne, parce que c'est quelque chose qui est tellement rare. Sauf que comment fait-on pour gérer 25, 30 enfants qui peuvent regarder le Soleil? Je comprends complètement [la décision de certaines écoles de garder les élèves à la maison].

[Si l'école est ouverte], peut-être que durant la totalité, on peut fermer les lumières de la classe, puis aller voir aux fenêtres et regarder brièvement. Mais on doit se donner un laps de temps tampon [avant le retour du Soleil] pour être sûr qu'il n’y a pas d'accident.