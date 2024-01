Davantage de biogaz seront brûlés aux dépotoirs de L’Ascension-de-Notre-Seigneur

Une torchère plus efficace et plus sécuritaire devrait être installée l'automne prochain à L'Ascension-de-Notre-Seigneur. La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est en appel d'offres pour trouver les équipements qui permettront de mieux brûler les gaz nocifs qui s'échappent des deux dépotoirs de la municipalité. Le projet pourrait coûter entre 700 000 $ et 800 000 $.

La torchère actuelle brûle les émanations des lieux d'enfouissement sanitaire (LES) et technique (LET) de la municipalité depuis 15 ans.

Pour la RMR , il est maintenant temps de passer à une infrastructure plus discrète et surtout plus performante.

Particulièrement les LES , que ce soit au Québec et partout au Canada, ce sont des énormes émetteurs de gaz à effet de serre qui sont très nocifs pour l’environnement , explique le directeur général de la RMR , Guy Ouellet.

D’ailleurs, le gouvernement fédéral est en projet pour que l’ensemble des LES au Canada puissent se doter d’un pareil système pour diminuer les gaz à effet de serre et avoir un bilan carbone supérieur à ce qu’on a là , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La torchère brûle les biogaz qui émanent du lieu d'enfouissement sanitaire (LES) et du lieu d'enfouissement technique (LET) de l'Ascension-de-Notre-Seigneur, exploités respectivement de 1986 à 2008 et de 2009 à 2014. Seulement au LES de la municipalité, un peu plus d'un million de tonnes de déchets ont été enfouis. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Grâce à une meilleure technologie, il sera possible de maximiser le brûlage des gaz dont la capture dépend de la température et de la pression atmosphérique. La nouvelle torchère sera plus sécuritaire pour les employés et son rendement plus constant.

Plus de revenus pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est pourra continuer d'obtenir des crédits du gouvernement pour son effort environnemental. Elle croit d'ailleurs être en mesure de retirer des revenus supplémentaires de 15 % à 20 %, pour un total de 300 000 $ annuellement.