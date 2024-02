Des détenus âgés demandent réparation pour les mauvais traitements subis en prison

Des détenus de plus de 50 ans d'une prison fédérale ont reçu le feu vert pour intenter un recours collectif, affirmant que leur âge avancé les rendait davantage victimes d'agressions et d’intimidation.

Ce mois-ci, un juge de la Cour fédérale a certifié la procédure, qui comprend des allégations de négligence systémique à l'égard de détenus plus âgés, telle que le refus à l'accès aux services de santé.

Le juge de la Cour fédérale Simon Fothergill a autorisé un recours collectif après avoir reçu les témoignages de détenus purgeant une peine pour agression sexuelle et meurtre.

D’après sa décision (Nouvelle fenêtre), les détenus âgés de 50 ans et plus représentent près d'un quart de la population carcérale fédérale.

Le principal plaignant dans cette affaire est connu sous le nom de B.W. Il a été incarcéré à l'établissement de Mission de 1993 à 2003, et y est de nouveau détenu depuis 2013.

Agression et problèmes de santé

B.W. affirme avoir été agressé par un détenu plus jeune et agressif en 2017. Selon lui, le directeur de la prison avait déclaré que la cellule serait réservée aux détenus plus âgés, mais des hommes plus jeunes y avaient été placés en dépit de cette déclaration initiale.

B.W. a également fait part de ses difficultés à se faire soigner pour des problèmes de santé, notamment des taches brunes cancéreuses sur la tête, des douleurs aux pieds et un besoin d'aller aux toilettes qui survient rapidement et sans avertissement .

Il dit avoir vu d'autres détenus plus âgés se soulager dans la cour , écrit le juge Fothergill.

Inadaptation des prisons pour les personnes âgées

Les préoccupations de B.W. ont été étayées par Jeffrey Ewert, un sexagénaire qui purge actuellement une peine en prison pour meurtre et tentative de meurtre.

La décision indique qu’Ewert souffre de prostatite et d'arthrite. Il a tenté d’obtenir des suppléments et des vitamines pour aider à contrôler ces problèmes de santé, mais s’est fait dire que ces produits n’étaient plus disponibles , est-il indiqué dans la décision.

Ouvrir en mode plein écran Selon Statistique Canada, les adultes et les jeunes Autochtones sont surreprésentés dans les pénitenciers. Photo : Unsplash / Matthew Ansley

Le juge a également entendu Debra Sheets, une experte en soins gériatriques qui a rappelé que le vieillissement affecte la vision, l'audition, la fonction vésicale et la mémoire .

Mme Sheets note que les prisons n'ont pas été conçues pour les personnes âgées et qu'elles présentent des risques pour les détenus vieillissants, notamment en raison de leur fragilité accrue.

Mme Sheets observe que le personnel pénitentiaire manque souvent de formation pour évaluer, diagnostiquer et fournir des soins de santé gériatriques aux détenus âgés , est-il ajouté.

Un problème ancien

L'enquêteur correctionnel de 2004 à 2016, Howard Sapers, avait déjà évoqué en 2011 les problèmes liés au nombre croissant de personnes vieillissant derrière les barreaux.

Les délinquants âgés sont souvent négligés, mais ils représentent un segment important et croissant de la population des délinquants , avait écrit M. Sapers dans un rapport annuel de 2011 (Nouvelle fenêtre).

Il ne fait aucun doute que les effets combinés d'une infrastructure pénitentiaire inadéquate et d'un affaiblissement constant des capacités des délinquants âgés seront une préoccupation croissante dans les pénitenciers fédéraux , avait-il précisé.

Le recours collectif s'appliquerait aux 34 916 détenus anciens et actuels qui avaient plus de 50 ans entre le 17 avril 1985 et la date de la certification de la procédure.

Dans son argumentation contre cette dernière, le service correctionnel a déclaré que les détenus n'avaient pas présenté les preuves d'une expérience commune à tous les membres du groupe en question .

Il a également affirmé que le procès ne prenait pas en compte les interventions adaptées aux circonstances et aux besoins de chaque délinquant, la diversité des établissements et des différents niveaux de sécurité, ou l'évolution des politiques, des procédures et des opérations au cours des 40 dernières années .

Un avocat du recours collectif a déclaré à CBC/Radio-Canada qu'il se félicitait de la décision, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Avec les informations de Jason Proctor