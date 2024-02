Les microbes, une piste de solution aux changements climatiques

Devant les changements climatiques, « les microbes peuvent faire partie de la solution », affirme Lisa Stein, professeur de microbiologie et changements climatiques à l'Université de l'Alberta.

Certains microbes, tels que les méthanotrophes, consomment le méthane dans l'atmosphère et peuvent contribuer au contrôle des gaz à effet de serre.

Mary E. Lidstrom, microbiologiste à l’Université de Washington, étudie les bactéries qui se développent à partir du méthane depuis maintenant 50 ans. Il y a quelques années, elle s’est intéressée au développement d’une technologie qui pourrait permettre d’utiliser ces bactéries pour éliminer le méthane des flux gazeux et ainsi, aider à ralentir le changement climatique.

Au cours des dernières années, un intérêt croissant s’est développé pour trouver des façons d’utiliser les microbes pour aider à combattre le changement climatique, explique-t-elle.

Cependant, il est difficile de rendre cette technologie efficace à grande échelle.

Mary E. Lidstrom note qu’il serait faisable d’utiliser cette technologie aux endroits où la concentration de méthane dans l’air est élevée. Elle parle notamment des décharges, des puits de gaz qui fuient, des fermes laitières ou encore, des élevages de bétail, où une grande quantité de méthane est émise.

Toutefois, cette technologie reste pour l’instant à l’échelle des laboratoires.

Notre objectif est que dans deux ou trois ans, nous ayons un projet pilote à mettre en œuvre sur le terrain pour démontrer cette technologie. C’est à ce moment-là que nous commencerons à amasser des fonds de capital-risque pour passer à l'échelle supérieure et la commercialiser , dit Mary E. Lidstrom.

Les microbes, des émetteurs de gaz à effet de serre

Certains microbes peuvent également émettre des gaz à effet de serre.

Toutefois, Lisa Stein souligne que lorsque l’écosystème est balancé, le processus de production et de consommation de méthane s’équilibre naturellement, et la quantité émise par les microbes est minime.

Cependant, les changements climatiques ont un impact sur les microbes et entraînent une plus grande production de gaz à effet de serre de la part de ces derniers. Lisa Stein ajoute qu’il est possible de manipuler l'écosystème pour favoriser la consommation de méthane chez les microbes. Ses recherches tentent de créer des habitats propices pour que ce cycle revienne à l’équilibre.

Nous pouvons également trouver des moyens d’empêcher les micro-organismes de produire des gaz à effet de serre et d’améliorer les processus de consommation, afin de faire basculer l’équilibre de la production de gaz à effet de serre vers la consommation.

Faire partie de la solution

Afin de réduire les émissions de méthane au pays, Lisa Stein croit que les microbes doivent davantage être inclus dans les recherches et dans les discussions, bien qu'ils soient arrivés plus tard dans la conversation au sujet des changements climatiques.

Si vous regardez comment les réunions de la COP sont organisées ou comment les rapports du GIEC ont commencé, c’était majoritairement des chimistes et des physiciens qui ont remarqué l’augmentation des gaz à effet de serre , note-t-elle.

Lisa Stein ajoute que des conversations doivent également avoir lieu à propos de l’oxyde nitreux. Les émissions de ce gaz augmentent en raison de l'activité humaine. Ce gaz à effet de serre a des effets 300 fois plus puissants que le dioxyde de carbone, souligne-t-elle.

Liam Harrap