Un homme accusé d’un meurtre au Manitoba avait agressé deux femmes en Colombie-Britannique

Un homme arrêté samedi en lien avec le meurtre d’une femme métisse au Manitoba en 2007 a des antécédents d’agression sexuelle en Colombie-Britannique, selon des documents judiciaires obtenus par CBC.

D’après ces documents, Kevin Queau a reconnu avoir agressé deux Britanno-Colombiennes en 2015, dont une sexuellement. Il a été condamné à cinq ans de prison en août de cette année-là.

L’une des victimes a déclaré avoir subi une agression sexuelle pendant 5 heures.

AVERTISSEMENT : Certains passages de ce texte peuvent heurter la sensibilité des lecteurs.

L'autre victime, qui avait rencontré son assaillant sur le site de rencontre Tinder, a déclaré que Kevin Queau l'avait frappée et étranglée pendant une relation sexuelle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

Elle a ajouté qu'il avait un regard fou .

Elle a entendu son agresseur dire : "C'est quelque chose en moi dont j'ai franchement peur qui est sorti" , a dit le procureur Jason Krupa au juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique qui a condamné Kevin Queau.

Lundi, lors de l’annonce de l'arrestation de Kevin Queau, samedi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a expliqué que les analyses d' ADN ont permis de faire le lien avec la victime de 2007, Crystal Saunders.

La GRC du Manitoba dit rechercher également des liens entre Kevin Queau et d'autres crimes non résolus.

Le corps de Crystal Saunders a été retrouvé dans un fossé à proximité de Saint-Ambroise, au Manitoba, le 19 avril 2007. Elle avait 24 ans. Kevin Queau est accusé de l'avoir tuée. (Photo d'archives) Photo : X : GRC Manitoba

L’ ADN avait déjà joué un rôle crucial lors du procès de Kevin Queau en 2015. Les analyses avaient alors permis d’établir un lien entre l’accusé et les deux attaques qui s’étaient produites à un an d’intervalle.

Changement soudain dans son caractère

Kevin Queau et l’une des deux victimes s'étaient retrouvés pour boire un verre en février 2013. Chacun devait ensuite repartir de son côté, mais, comme l'a précisé le procureur, Kevin Queau avait suivi la femme jusqu'au SkyTrain, puis jusqu'à son domicile.

Elle l'avait alors emmené dans un hôtel voisin. L’homme avait payé une chambre et commandé une pizza.

Plus tard, elle s'est levée et a dit à Kevin Queau qu'elle allait partir. Il l'a soudain frappée et l'a fait tomber par terre , a précisé Jason Krupa au juge, soulignant le changement soudain de son caractère . Il lui a ensuite dit que, si elle essayait de partir ou de crier, il la tuerait.

Kevin Queau a agressé sexuellement la femme dans les heures qui ont suivi, avant de se rhabiller calmement et de quitter la pièce, apprenait-on au tribunal.

Elle s'est alors précipitée vers la porte et l’a fermée à clé , a poursuivi Jason Krupa. Dix minutes plus tard, l’homme est revenu et a forcé la porte. À ce moment-là, elle a cru qu'il allait la tuer , a ajouté le procureur.

Au lieu de cela, l’agresseur aurait regardé autour de lui et serait parti calmement, comme si rien ne s’était passé avant .

Bien que la victime ait fourni un nom et une photographie de son agresseur, la police ne l’a retrouvé qu'en décembre 2014, lorsque son ADN a été retrouvé dans le cadre du deuxième incident.

J'ai cru que j'allais mourir

Dans ce cas-ci, Kevin Queau avait eu plusieurs rendez-vous avec celle qui allait devenir sa victime.

M. Queau était amusant, charmant et engageant , a dit Jason Krupa. Mais la femme a également noté un côté agressif qui s'est manifesté pleinement la nuit où il l'a giflée et où elle a répondu de la même façon.

Il l'a saisie, l'a poussée sur le dos, puis a placé son bras autour de son cou et l'a étouffée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Tout cela s'est passé en quelques secondes , a raconté le procureur.

Elle se souvient ensuite s'être réveillée terrifiée - elle pensait qu'elle allait mourir - et avoir vu M. Queau enfiler calmement son pantalon, appeler un taxi et s'en aller.

Kevin Queau a été arrêté par la GRC en Colombie-Britannique, samedi dernier. Photo : X : GRC Manitoba

Les deux femmes ont expliqué que les agressions dont elles ont été victimes les ont marquées profondément.

J'ai cru que j'allais mourir , a témoigné l'une d'elles. J'avais peur de perdre la vie.

Mise en garde du juge

Kevin Queau a écrit des excuses aux deux femmes, que son avocat a lues au tribunal. Mon comportement égoïste et autodestructeur a nui non seulement à ma vie, mais aussi à celle des personnes autour de moi. Je ne m'attends pas à être pardonné, car mes actes sont inexcusables.

Le juge a conclu l'audience de détermination de la peine par une mise en garde. Il a déclaré que la prédilection de Kevin Queau pour la violence sexuelle indiquait une forme de problème plus profond.

Il serait sage que vous alliez au fond des choses , lui a conseillé le juge. Dans votre intérêt, et certainement, comme je l'ai dit, dans l'intérêt des gens. J’estime qu’ils sont en danger après ce que j'ai entendu ici aujourd'hui.

Avec des informations de Jason Proctor, Caitlyn Gowriluk Sarah Petz et Raphaëlle Laverdière