Calgary enregistre la plus forte hausse des loyers au pays

Les loyers à Calgary ont augmenté en moyenne de 14,3 % en 2023, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il s’agit de la plus forte hausse parmi les grandes villes canadiennes et la plus importante augmentation pour Calgary depuis 2007.

Edmonton a aussi connu une accélération du coût des loyers dans son marché destiné à la location. Alors que ceux-ci n’avaient augmenté que de 1,6 % en 2022, la hausse a atteint 6,4 % en 2023.

La présence d’un parc locatif plus important qu’à Calgary a toutefois permis de modérer la croissance dans la capitale albertaine, selon la SCHL .

Le rapport souligne également que les taux d’inoccupation dans les deux villes ont atteint leur plus bas niveau en 10 ans.

À Edmonton et à Calgary, l’année d’avant était relativement exceptionnelle avec des marchés locatifs plutôt équilibrés, mais, en 2023, c’était beaucoup moins le cas. Les taux d’inoccupation ont baissé, passant à 2,4 % pour Edmonton et à 1,4 % à Calgary, se rapprochant donc beaucoup de Toronto, par exemple, et d’autres grandes villes canadiennes , explique Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL .

L’Alberta a connu une augmentation record de sa population en 2023, attirée notamment par la bonne santé du marché de l’emploi et des logements plus abordables qu'à Toronto et à Vancouver. Selon la SCHL , la croissance a été particulièrement forte chez les 15-24 ans, qui constituent la catégorie d’âge la plus susceptible de louer un logement.

Comme ailleurs au pays, l’offre de logements abordables n’augmente pas suffisamment rapidement pour faire face à cette demande. Calgary a pourtant connu une hausse de 6,2 % du nombre d’appartements destinés à la location en 2023.