La Cour d'appel de l'Ontario rejette la requête d'un groupe d'éleveurs de bovins pour les dommages que la maladie de la vache folle a causés à leur bétail de 2003 à 2008. Les plaignants arguaient que le gouvernement fédéral avait été négligent et qu'il n'avait pas déployé assez d'efforts pour empêcher la maladie d'entrer au pays.

Des éleveurs du pays, qui étaient regroupés dans ce recours au nom de l'éleveur ontarien Bill Sauer, réclamaient d'Ottawa des indemnités de 8 milliards de dollars.

Le juge de première instance avait toutefois statué qu'il aurait revu à la baisse le montant des indemnisations s'il avait donné raison aux plaignants, en les établissant à 1,6 milliard plutôt que 8 milliards.

En rejetant leur cause, le magistrat avait statué en janvier 2022 que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne et le contentieux administratif empêchait les demandeurs de poursuivre le gouvernement.

Le juge avait conclu que l'intimé [le fédéral, NDLR ] n'avait aucune obligation de diligence envers les membres du recours et que même si une telle obligation leur était due, l'intimé n'avait pas fait preuve de négligence .

Les éleveurs avaient alors interjeté appel.

Un enclos à bovins en Alberta, l'une des provinces les plus touchées par la crise de la vache folle au début des années 2000.

La Cour d'appel de l'Ontario rappelle d'abord dans sa décision qu'Ottawa avait adopté des mesures préventives pour empêcher l'introduction de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) sur son territoire après l'apparition de la maladie neurodégénérative parmi des bovins en Grande-Bretagne en 1986.

Rappel des mesures préventives

Ottawa avait imposé en 1989 des restrictions sur l'importation de bœuf britannique avant de bannir toute entrée au Canada de ruminants en provenance d'Irlande et de Grande-Bretagne.

L' ESB avait ensuite été inscrite sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. On n'avait diagnostiqué l'ESB à aucun animal du pays dans les années 1990, ce qui montre que les directives préventives du gouvernement avaient été concluantes.

Un premier cas d' ESB a toutefois été recensé en mai 2003. Ce sont les conséquences de la découverte d'une vache infectée sur l'industrie canadienne qui sont en cause dans ce litige, puisque les États-Unis avaient fermé leurs frontières au bœuf canadien.

Le marché américain représente plus de 50 % des débouchés des éleveurs de bovins canadiens. Le coût total de l'embargo américain sur le bœuf canadien s'est élevé à quelque 8 milliards de dollars, de 2003 à 2008.

Le gouvernement fédéral avait alors créé à l'époque deux fonds pour assister financièrement les éleveurs durant la crise, afin d'éponger une partie de leurs pertes. Ottawa avait ensuite établi des programmes d'aide directe aux producteurs.

Un article sujet à interprétation

Les plaignants s'opposaient à l'application de l'article 9 dans leur cause, parce qu'il repose selon eux en grande partie sur l'argument selon lequel les divers programmes mentionnés ci-dessus étaient conçus pour fournir une aide financière aux éleveurs et non pas une indemnisation .

Ils faisaient d'ailleurs valoir qu’aucun des programmes du fédéral ne mentionnait le terme compensation pour décrire leur objectif, mais la Cour d'appel affirme, dans sa décision, que cet argument n'est pas persuasif.

Dans cet appel, la question était de savoir si ces paiements constituaient une indemnisation au sens de l’article 9, pour déterminer si la plainte pour négligence était recevable ou non.

La Cour d'appel de l'Ontario, au centre-ville de Toronto, avait entendu la cause les 12 et 13 décembre 2023.

La Cour d'appel de l'Ontario statue que la plainte est irrecevable, confirmant ainsi la décision du tribunal inférieur.

À notre avis, dans les circonstances factuelles de ce litige, l'objectif du gouvernement de verser une aide aux éleveurs dans le cadre des programmes spécifiques liés à l' ESB était manifestement de les indemniser, en particulier pour les effets économiques de la fermeture des frontières résultant de la découverte de l' ESB au Canada, mais aussi pour les répercussions de l'ESB en général , écrivent les trois juges.

La Cour d'appel conclut, jurisprudence à l'appui, que l'article 9 interdit une action en dommages et intérêts pour des dommages qui ont déjà donné lieu à une indemnisation.

Il est donc clair, selon elle, que les plaignants ont reçu des paiements dans le cadre de divers programmes que le gouvernement fédéral avait mis en place pour faire face aux conséquences financières de la crise bovine.