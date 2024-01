Le Parti conservateur du Canada (PCC) a récolté près de 35,2 millions de dollars en dons en 2023, soit deux fois plus que le Parti libéral (PLC) et cinq fois plus que le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Selon les derniers bilans financiers déposés auprès d’Élections Canada, le parti de Pierre Poilievre a récolté 60 % plus de dons qu’en 2022, année de la course à la direction du parti et période habituellement faste pour les collectes de fonds.

Au cours de la première année complète de Pierre Poilievre en tant que chef du Parti conservateur, le Parti a battu tous les records de [collecte] de fonds pour tout parti politique dans l'histoire du Canada , s’est félicité le PCC par voie de communiqué.

Ces résultats prouvent que mon plan de gros bon sens, qui consiste à baisser les impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime, bénéficie d'un large soutien.

En comparaison, les libéraux ont collecté 15,6 millions de dollars de dons en 2023, soit 20 millions de moins que les conservateurs. Bonne nouvelle toutefois pour le PLC , les dons ne suivent pas la courbe descendante des sondages et sont demeurés stables en 2023 par rapport à l’année précédente.

Selon un porte-parole du Parti libéral du Canada, Parker Lund, le fait que 93 % des dons faits au parti soient inférieurs à 200 $ est le symbole du fort soutien populaire dont bénéficie le parti .

NPD et Bloc québécois loin derrière

Le NPD a de son côté récolté 6,9 millions de dollars et le Bloc québécois, 1,77 million. Au moment de publier ces lignes, le bilan financier du Parti vert du Canada pour le 4e trimestre de 2023 n’était pas encore disponible en ligne.

La somme de 35,2 millions de dollars récoltée par le Parti conservateur auprès de 200 000 donateurs représente une moyenne de 176 $ par don. C’est bien plus que le don moyen chez les libéraux (120 $) et les néo-démocrates (79 $ par don). Seul le Bloc tire bien son épingle du jeu à ce chapitre, avec un don moyen de 154 $.

Maintenant que les coffres sont pleins, les conservateurs ont les ressources nécessaires pour dépenser gros en cette période préélectorale.

Les publicités télévisées et les opérations de recrutement sur les réseaux sociaux font partie de la stratégie du parti, a souligné le président du Fonds conservateur du Canada, Robert Staley, lors du congrès du parti en septembre dernier.

Avec les informations de CBC