Le bonheur contagieux des Productions de la 42e Rue

Les Productions de la 42e Rue célèbrent le plaisir d’être ensemble dans leur 20e spectacle intitulé C’est encore nous! qui sera présenté vendredi et samedi, 2 et 3 février à la salle Anaïs-Allard-Rousseau. La revue musicale met principalement en vedette la complicité qui anime les comédiens chanteurs depuis plus d’une dizaine d'années.

C'est une revue musicale qu'on a voulu très inclusive, très groupe , explique la coordonnatrice, autrice, traductrice (et j’en passe!) Manon Carrier.

Les Productions de la 42e Rue présentent leur revue musicale à la salle Anaïs-Allard-Roussseau de Trois-Rivières.

Nous sommes mardi soir, à quelques jours des représentations. L’équipe des Productions de la 42e Rue se réunit pour une première répétition générale à la salle Anaïs-Allard-Rousseau. À mon arrivée en coulisse, des instruments de musique sont dispersés çà et là. Des musiciens, des techniciens s’affairent à les installer sur la scène. Ça fourmille de partout.

Un comédien cherche sa guitare. Le metteur en scène, scénographe, arrangeur musical, William Lévesque, qui court déjà dans toutes les directions, doit repartir au Séminaire Saint-Joseph pour aller en chercher une. Il en profitera pour ramener des baguettes pour Mathis Carrier-Lévesque à la batterie. Il en a juste deux. S’il fallait qu’il en casse une… , s’inquiète-t-il.

Sur la scène, quelques comédiennes revoient des mouvements de chorégraphie sur un fond musical de test de son. D’autres répètent en déambulant à travers les cubes noirs qui font office de décor et d’accessoires. Efficacité et simplicité! m’explique Éric Langevin, aide à la mise en scène, pour décrire la scénographie. Les cubes noirs sont les outils pour placer les tableaux. Ils serviront tour à tour de podiums, de sièges, de promontoires.

Car c’est tout le défi que représente ce spectacle. C'est une revue, donc c'est des extraits de comédies musicales qu'on vient coller ensemble. On ajoute des petits liens théâtraux juste pour dire qu'on vient lier tout ça, mais sans en faire toute une histoire , me décrit Manon Carrier.

Les Productions de la 42e Rue interprètent le répertoire de plusieurs comédies musicales.

Une importante distribution

Les 14 comédiens-chanteurs sont épaulés de huit musiciens sur scène. Ils ont choisi d’interpréter des pièces qui mettent en valeur le talent du groupe entier : beaucoup de numéros de gang, beaucoup d'échanges entre les comédiens, avec les musiciens aussi, beaucoup de complicité entre nous , décrit la coordonnatrice.

On a un extrait de Mathilda, on a du Spring Awakening, on a Jekyll & Hyde, Hairspray, Tick Tick… Boom!, Annie, Annie get your gun. On est allé partout. Les styles musicaux sont aussi très variés : gospel, rock, jazz et certaines pièces ont des accents de country.

De belles voix et beaucoup d'humour

La répétition va commencer incessamment. William Lévesque mentionne que cette générale sert surtout à se placer sur scène, à revoir les déplacements, cibler ce qui peut poser problème. Il ajoute que peu importe si les interprétations ne sont pas parfaites, il ne faut pas interrompre la répétition.

Une fois que le rideau se lève, dès les premières notes, on réalise non seulement tout le travail qui a été fait en amont, mais aussi toute la cohésion d’équipe. Même si la troupe ne fait que placer ses repères, la magie opère tout de même pour le spectateur. On retrouve ses voix qui en font sa force et son humour distinctif fait de taquineries et d’autodérision.

Les Productions de la 42e Rue

Au moment où j’allais quitter pour laisser la troupe travailler en paix, Éric Langevin me dit que la pièce suivante est sa préférée. Je me laisse tenter et tombe sous le charme d’une pièce tirée du spectacle musical Come from away, qui raconte la vie des habitants de Gander qui ont accueilli les passagers de 38 avions dans la semaine suivant les attentats du 11 septembre 2001 à New York. C’est à la fois beau et touchant. Je quitte avec le sourire.

Encore une fois, les Productions de la 42e Rue semblent être efficaces pour chasser la déprime de janvier. Trois représentations de C’est encore nous! sont à l’affiche entre vendredi et samedi à la Maison de la culture de Trois-Rivières.