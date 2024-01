De la salive et du sang prélevés dans l’appartement de Guylaine Potvin en avril 2000

Une biologiste judiciaire, Caroline Paquet, a expliqué au jury au procès de Marc-André Grenon qu’aucune trace de sperme n’avait été prélevée sur le corps de Guylaine Potvin, assassinée en avril 2000 à Jonquière. Toutefois, de la salive a été prélevée, de même que du sang sur son t-shirt et sur une ceinture saisie dans son appartement.

Ce n’est pas Mme Paquet qui a travaillé sur le cas de Guylaine Potvin à l’époque, mais elle s’est basée sur le travail réalisé par deux de ses collègues afin de préparer son témoignage devant le tribunal mercredi matin.

Caroline Paquet travaille au Laboratoire de science judiciaire et de médecine légale de Montréal depuis 2005 et est devenue coordonnatrice des dossiers non résolus en biologie depuis 2021.

Les secrets de l’ADN

L’ADN, c’est la base de notre travail , a-t-elle expliqué au jury. Elle a rappelé que l’ADN est une molécule présente dans le noyau des cellules. On la retrouve sous forme de chromosomes. Elle a précisé que l’ADN des humains était identique à 99 % et que les biologistes judiciaires cherchaient la variation dans le point de pourcentage restant. C’est avec cette variation qu’il est possible d’établir le profil génétique d’un individu.

Caroline Paquet a mentionné aux jurés que son laboratoire recevait différentes pièces à conviction, comme des objets ou des prélèvements biologiques. Ces pièces sont soumises à des analyses afin de tenter d’établir des profils génétiques.

On travaille par comparaison, a-elle-indiqué. On établit le profil génétique et on le compare.

Elle a expliqué que l’ADN prélevé sur des scènes de crime ou sur des victimes était conservé éternellement dans des congélateurs du laboratoire.

Dans le cas de Guylaine Potvin, de nombreuses pièces ont été soumises au laboratoire de l’époque.

Le témoignage de la spécialiste se poursuit mercredi après-midi au palais de justice de Chicoutimi.