La seule clinique privée au N.-B. à pratiquer des avortements chirurgicaux ferme

La Clinique 554 de Fredericton, seule clinique privée du Nouveau-Brunswick à pratiquer des avortements chirurgicaux, ferme ses portes à compter de jeudi.

Trente-six ans après la décriminalisation de l’avortement au pays, la clinique n’a plus les moyens de pratiquer d’interruption chirurgicale de grossesse, a fait savoir son directeur médical Dr Adrian Eoin Edgar, dans un point de presse à l’entrée de l’Assemblée législative de Fredericton, mercredi.

Le Dr Adrian Eoin Edgar a annoncé mercredi la fermeture de la clinique 554 à compter de jeudi, faute de financement. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Les femmes qui désirent se faire avorter au Nouveau-Brunswick n’ont plus que trois endroits où aller - les deux hôpitaux de Moncton et celui de Bathurst, dans le nord de la province - et doivent obligatoirement passer par le système public de santé.

Les femmes de la région de Fredericton et de tout l'ouest de la province n'ont ainsi plus accès aux avortements chirurgicaux à moins de se déplacer jusqu'à Moncton, à près de deux heures de route, ou doivent se tourner vers l'avortement médicamenteux.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province qui exige que l’avortement soit pratiqué dans un établissement hospitalier pour être financé par le gouvernement. Un obstacle qui serait inconstitutionnel, selon le directeur médical de la clinique.

Le Dr Adrian Eoin Edgar explique qu'en l'absence de financement provincial, l'établissement dépendait notamment des donations. Le doublement du loyer de la clinique a précipité sa fermeture, selon lui.

Le Dr Adrian Edgar à l'extérieur de la Clinique 554 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’accès à l’avortement chirurgical dans le secteur privé prend donc fin 30 ans après l’ouverture de la clinique du Dr Henry Morgentaler à Fredericton.

La clinique privée du Dr Morgentaler avait fermé ses portes en 2014, en raison d'un manque de financement. Elle a été rouverte en 2015, par le Dr Adrian Edgar, et renommée Clinique 554. En plus des interruptions de grossesse, l’établissement fournit des soins aux personnes transgenres, entre autres.

La situation financière précaire de la clinique privée a mené à des menaces de fermeture en 2019 et en 2020. Depuis cette date, la clinique n'était plus ouverte qu'une seule journée par semaine.

Le ministre de la Santé, Mark Holland, n'a pas exclu un nouveau retard dans l'ouverture du programme d'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladie mentale. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a réagi à la fermeture de la Clinique 554, qu'il juge pas du tout acceptable .

Il est essentiel que ce service soit disponible. C’est un droit fondamental au pays. Cette fermeture n’est pas acceptable, pas du tout. Ça menace la santé des femmes , a-t-il commenté d’Ottawa, en indiquant qu’il allait en discuter avec le ministre provincial de la Santé Bruce Fitch.

Il assure que le gouvernement fédéral va prendre un moment pour évaluer la situation. Selon lui, la rétention des transferts en santé vers la province est une des options sur la table pour faire comprendre son mécontentement. En 2023, Ottawa avait déjà déduit 1,3 milliard $ notamment car le Nouveau-Brunswick refuse de couvrir les avortements réalisés à la clinique 554.

C’est comme si tout le travail que nous avons mis tombe à l’eau

Sophie Lavoie, du groupe Justice reproductive du Nouveau-Brunswick, a eu du mal à retenir ses larmes. Elle s’est dite dévastée par la fermeture de la clinique.

Son groupe a été formé quand la clinique du Dr Morgentaler a fermé ses portes en 2014. Depuis, il a aidé la Clinique 554 à demeurer ouverte grâce à des campagnes de sociofinancement.

Sophie Lavoie, du groupe Justice reproductive du Nouveau-Brunswick, déplore la fermeture de la clinique 554, seul établissement privé à pratiquer des avortements chirurgicaux au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est comme si tout le travail que nous avons mis tombe à l’eau , a-t-elle commenté, tout en gardant espoir de revoir un jour cette clinique rouvrir ses portes.

En pleine année électorale, Sophie Lavoie souhaite que les gens se souviennent de l’inaction du gouvernement Higgs pour maintenir ouverte la Clinique 554.

Andrée-Anne LeBlanc, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, juge que le droit à l'avortement recule avec la fermeture de la clinique 554. Photo : Radio-Canada

Andrée-Anne LeBlanc, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, rappelle que le droit à l’avortement est inscrit dans la constitution canadienne.

Nous vivons dans une province où la majorité des gens vivent dans des régions rurales et qui ont parfois à se déplacer pendant plus de trois heures pour avoir un point d’accès. Deux endroits à Moncton et un à Bathurst, on le dit depuis longtemps, ce n’est pas suffisant pour avoir accès à un soin médical qui est un droit constitutionnel , a-t-elle commenté.

Kim Dubé juge que le Nouveau-Brunswick a 30 à 40 ans de retard au reste du Canada concernant l'accès à l'avortement. Photo : Radio-Canada

Kim Dubé, professeure en sociologie à l’Université de Moncton, s’est dite attristée, mais pas surprise par la décision de la Clinique 554 de fermer ses portes. Elle estime que cette décision va grandement compliquer les choses pour les femmes qui cherchent une interruption de grossesse dans la province.

Le Nouveau-Brunswick est 30 à 40 ans en arrière par rapport au reste du Canada. Cette fermeture va créer plusieurs problématiques chez les femmes du Nouveau-Brunswick parce que l’accessibilité à ce service est un gros problème. C’est déjà difficile d’avoir accès aux trois hôpitaux qui offrent l’avortement chirurgical , pense-t-elle, en précisant que cet enjeu risque de polariser la province au moment des prochaines élections.

Horizon doit prendre le relais, selon les verts

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, demande au Réseau de santé Horizon, la régie qui gère la portion anglophone en santé, de mettre en œuvre immédiatement une nouvelle clinique dans la région de la capitale provinciale.

David Coon, chef du Parti vert. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau