L’optimisme des entrepreneurs de Québec en chute

Les gestionnaires d’entreprises de Québec et de Lévis fondent moins d’espoir en la prochaine année. Les perceptions des perspectives d’affaires dans la région sont même en baisse, par rapport aux marchés internationaux, révèle le récent sondage de Québec International (QI), Conjoncture 2024.

Près de 57 % des gestionnaires d’entreprises sondés par l’organisation se disent optimistes par rapport à l’année courante, alors qu’ils étaient 72 % il y a près d’un an, selon Léger.

C’est un recul de 15 points de pourcentage, qui est très élevé , admet la vice-présidente et associée chez Léger, Caroline Roy.

Le sondage relève également une baisse de la confiance envers le marché régional, pour une deuxième année.

On remarque que le niveau d'optimisme des dirigeants d’entreprise à l'égard du marché local qui était toujours le plus élevé qu’ailleurs depuis 2017, se chiffre maintenant à 57,7 % juste derrière le marché des États-Unis.

Ces chiffres dressent un portrait peu reluisant de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et portent à croire que la région pourrait enregistrer, en 2023, la plus faible croissance économique des principales RMR canadiennes, comme en 2022.

Le président-directeur général de QI , Carl Viel, admet qu’il n’a jamais vu une pareille situation, en 15 ans au sein de l’organisation.

On espère que dans la deuxième moitié de l’année 2024, les entreprises vont repartir, que les nuages seront derrière nous , explique-t-il.

Toujours selon la consultation commandée par Québec International, plus d’entrepreneurs ont procédé à des licenciements en 2023, soit 26 %, comparativement à 20 % en 2021, au cœur de la pandémie.

Méthodologie Le sondage web a été mené du 11 novembre au 18 décembre 2023.

L’échantillon est composé de 284 gestionnaires et dirigeants d’entreprises de Québec et de Lévis, issus de listes de contacts de Québec International, de la Jeune Chambre de commerce de Québec et de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis.

Près de 73 % des entreprises sondées ont leur siège social dans la ville de Québec et 18 % dans la ville de Lévis.

Tous les secteurs d’activités sont représentés dans l’échantillon.

La marge d'erreur est estimée à 5,56 %. Source : Léger

L’abandon du troisième lien autoroutier pointé du doigt

Le pessimisme relevé au sein des entreprises de la région s’explique entre autres par l’absence de grands projets de mobilité à Québec, croit la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Morency.

On a sondé nos membres et sans surprise, le pessimisme est notable. On ne croit plus que [le troisième lien] va se réaliser. Nos entrepreneurs voient ça vraiment très négativement , rapporte-t-elle.

La mise sur pause du projet de tramway, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet de consultation, a été annoncée le 8 novembre dernier, alors que le sondage a été mené du 11 novembre au 18 décembre.

C’est sûr qu’un projet d’infrastructure majeur a un impact sur le PIB.

Parmi les répondants, 8 % affirment qu’ils risquent de mettre fin aux activités de leur entreprise au cours de la prochaine année. Le coût des opérations est ce qu’appréhendent le plus les entrepreneurs, selon le sondage, devant le recrutement, la rétention et la main-d'œuvre qui était la principale source d’inquiétude depuis 2017.

