Saisie record de 406 kg de méthamphétamine à la frontière manitobaine

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba ont saisi 406 kg de méthamphétamine à Boissevain, soit à la frontière entre les États-Unis et le Manitoba, le 14 janvier. Cette saisie de stupéfiants est la plus importante enregistrée dans l’histoire des Prairies.

Elle représente environ 4 millions de doses illicites d’une valeur de plus de 50 millions de dollars.

Les forces de l’ordre ont découvert cette importante quantité de drogue à la suite de l’inspection d'un semi-remorque au point d'entrée de Boissevain, dans le sud du Manitoba. Le chauffeur transportait une cargaison à destination de Winnipeg.

Les forces de l’ordre expliquent avoir repéré des valises et débusqué plus de 200 sacs de méthamphétamines.

L’inspecteur de la police fédérale de la GRC au Manitoba Joe Telus avance que les stupéfiants auraient probablement été envoyés au Manitoba, au reste de l’ouest du Canada et en Ontario.

Il ne fait aucun doute que cette cargaison aurait causé des dommages importants à la population , ajoute-t-il. Selon nos informations, le camion est lié à une entreprise manitobaine. Nous croyons que l’homme arrêté est un employé, mais c’est quelque chose que nous devons confirmer. Les enquêteurs sont en contact avec l'entreprise. .

Les autorités vont tenter d’identifier l’origine de la méthamphétamine, le parcours du camion et tentent de déterminer le marché auquel la drogue était destinée.

Un homme de 29 ans a été arrêté pour importation et possession de drogue. Il devra comparaître devant la Cour de justice du Manitoba le 1er février prochain.