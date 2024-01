Sébastien Gaillard revient à la direction générale de la Maison Gabrielle-Roy

Radio-Canada a appris que Sébastien Gaillard reprend le poste de directeur général de la Maison Gabrielle-Roy, située au 375, rue Deschambault à Saint-Boniface. Lorsqu'il a été contacté, il a confirmé qu'il entrera en fonction mercredi.

Les destinées de la Maison Gabrielle-Roy seront à nouveau dirigées par Sébastien Gaillard, qui a été directeur général pendant près de cinq ans entre 2017 et mai 2022. Il avait quitté le Manitoba pour explorer d'autres projets au Nouveau-Brunswick.

À la suite du départ de Sébastien Gaillard, il a fallu environ sept mois au conseil d'administration du musée pour pourvoir la direction générale.

Le 5 janvier 2023, Jacques Desaulniers entrait en poste. À l'époque, il disait avoir de nombreux défis à relever car en raison de la COVID-19, les activités à la Maison Gabrielle-Roy ont été réduites .

Il affirmait devoir relancer la programmation et les activités culturelles et d'écriture, embaucher des employés d'été et faire des demandes de subvention.

Mais, à l'automne dernier, il a quitté le musée consacré à l'auteure de Bonheur d'occasion ou de Ces enfants de ma vie.

Le 5 décembre, une offre d'emploi pour occuper la direction générale de la Maison Gabrielle-Roy était publiée sur la page Facebook CDEM Employabilité/Immigration.

Une passion pour la littérature

Pendant que Sébastien Gaillard a été directeur général, la Maison Gabrielle-Roy a mis en place la Dictée Gabrielle-Roy, suivie d'un bout à l'autre du pays dans le cadre du Mois de la francophonie.

Le Musée a aussi créé un jumelage avec la Maison de Colette, en Bourgogne, en France. Gabrielle Roy et Gabrielle Colette sont deux autrices féminines visionnaires qui ont porté haut la langue française.

En 2017, Sébastien Gaillard et sa famille ont quitté la Haute-Savoie, en France, pour s'établir au Manitoba.

Le Haut-Savoyard a travaillé dans les milieux de l'hôtellerie et de la restauration avant de prendre le poste à la Maison Gabrielle-Roy. C'est sa passion pour la littérature qui l'a amené dans les Prairies canadiennes à l'époque.

Avec des informations de Thibault Jourdan