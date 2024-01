Un usager déplore les conditions du service de transport adapté à Regina

Le Reginois Jamie McKenzie demande à la Ville de Regina d'améliorer les services de transport offerts aux personnes à mobilité réduite. Si ces améliorations ne sont pas faites, il envisage de déposer une plainte contre la Ville concernant les droits de la personne.

M. McKenzie se déplace en fauteuil roulant et affirme avoir rencontré, à plusieurs reprises, des problèmes avec les services offerts par la Ville.

Il affirme qu'il est souvent forcé à utiliser les transports en commun ou à faire appel à un taxi quand les trottoirs ne sont pas praticables.

Les gens ne sont pas obligés de vivre ainsi tous les jours. J'y suis obligé, car je suis en fauteuil roulant , se désole Jamie McKenzie.

Ouvrir en mode plein écran Jamie McKenzie compte sur le service de transport Regina Paratransit comme l'un des rares moyens pour se déplacer dans la Ville. Photo : Radio-Canada / Will Draper

Selon la responsable des Services de transport intégrés de Regina, Lynette Griffin, trois possibilités s'offrent aux personnes à mobilité réduite qui ne disposent pas d'un moyen de transport privé.

Il y a d'abord les transports urbains classiques qui sont, selon elle, désormais mieux équipés pour accueillir les personnes handicapées.

La Ville offre aussi le Regina Paratransit qui est un service de transport partagé porte à porte et qui doit être réservé. La troisième possibilité disponible est le programme de taxis accessibles qui est composé de taxis spécialement équipés et exploités par des entreprises privées.

Mme Griffin indique que les services de transport adapté offerts par la Ville de Regina ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. Elle ajoute que la Ville compte maintenant 35 autobus adaptés.

Elle reconnaît toutefois que la demande pour les services de taxis accessibles dépasse l'offre.

Il n'y a que huit taxis accessibles dans la Ville, alors qu'elle dispose de 18 permis.

Selon Lynette Griffin, le nombre de ces taxis a diminué depuis la pandémie de la COVID-19. Elle ajoute qu'il y a des lacunes au sein du système actuel.

Les autobus adaptés sont équipés d'un système GPS qui permet à la Ville de Regina de suivre les trajets.

Toutefois, la Ville ne conserve pas d'informations statistiques sur les retards de ces transports adaptés et elle tient en compte seulement les plaintes des clients.

L'année dernière, seules cinq plaintes ont été enregistrées concernant le service de transport adapté. Il y a encore moins d’informations recueillies concernant les taxis privés, ajoute Lynette Griffin.

C'est un problème qui, selon M. McKenzie, doit être résolu. Selon lui, si les services d'autobus sont lents et peu fiables, les services de taxi sont irréguliers et souvent inaccessibles.

Une solution se profile à l'horizon

Afin de remédier à cette difficulté, la Ville de Regina a proposé de mettre sur pied et de gérer un service de répartition centralisé pour les transports adaptés.

Ainsi, les clients n'auraient pas à téléphoner aux entreprises de taxi pour trouver une voiture.

Sous le système proposé, chaque trajet en taxi ou en service de covoiturage entraînerait des frais de 25 cents. Cette mesure permettrait de financer les 460 000 dollars que coûte annuellement le service.

La Ville de Regina cherche également à créer une application centralisée pour que les transports adaptés soient plus accessibles.

Même si les employés municipaux appuient l'adoption de ce système centralisé, le conseil municipal est moins enclin à l'adopter. Des discussions ont été menées à ce sujet pour la première fois le 31 mai 2023.

Des demandes pour plus de rapports et d'informations sur cette proposition ont été déposées par le conseil municipal depuis ce temps et il se penchera à nouveau sur la question en mars.

Avec les informations de Alexander Quon