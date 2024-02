Hausse du salaire minimum : équilibrée pour certains, insuffisante pour d’autres

Québec annonce que le salaire minimum passera de 15,25 $ l'heure à 15,75 $ l'heure en mai. Une augmentation nettement insuffisante, estime des organismes communautaires, alors que la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette la juge plutôt équilibrée.

Le taux horaire des employés à pourboire passera quant à lui de 12,20 $ l'heure à 12,60 $ l'heure.

Selon le ministère du Travail, 200 700 travailleurs au Québec reçoivent le salaire minimum et verront leur taux horaire augmenter.

Pour le coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé, cette hausse est nettement insuffisante.

On est très déçus. Ça fait de nombreuses années qu'on demande à ce que les travailleurs à temps plein puissent sortir de la pauvreté et, malheureusement, avec la hausse annoncée, ces gens-là vont couvrir à peu près leurs besoins de base , soutient-il.

Ce que le gouvernement a dit c'est "Continuez à travailler à temps plein. [...] Vous allez rester en situation de pauvreté puis allez à la banque alimentaire pour vous nourrir."

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté soutient qu'il faut un salaire horaire entre 22 et 23 $ l'heure pour une personne seule qui travaille 35 heures par semaine pour sortir de la pauvreté.

Une hausse équilibrée, juge la Chambre de commerce

À la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, le directeur général Jean-Nicolas Marchand juge cette augmentation équilibrée entre l'ajout de revenus pour ces travailleurs et la capacité de payer des employeurs.

La Chambre de commerce indique que la pression est déjà grande sur les propriétaires d'entreprises qui doivent déjà assumer la hausse de différents coûts, dont celui des loyers. (Photo d'archives)

Il juge qu'une trop grande augmentation aurait mis énormément de pression sur l'ensemble des entreprises. Jean-Nicolas Marchand rappelle que lorsqu'on augmente le salaire minimum, les autres salariés demandent parfois des augmentations eux aussi, question de conserver le même pouvoir d'achat.

Une pression qui s'ajouterait, selon lui, à celle de l'augmentation des coûts pour les entreprises, notamment de ceux liés aux loyers.

Une augmentation supplémentaire, dans la situation économique dans laquelle on est, je pense que ça aurait été trop difficile pour les entreprises de l'absorber.

Il souligne qu'en contexte de rareté de personnel, les salaires ne sont pas seuls à faire la différence. Certaines entreprises choisissent d'offrir de meilleures conditions de travail à leurs employés, comme des assurances collectives, plutôt que de hausser les salaires.

J'aime mieux que le salaire minimum soit une tendance qui va être stable et que les entreprises qui ont les moyens de payer davantage le fassent, plutôt que de mettre une pression à tout le monde quand certaines entreprises ne sont pas en situation actuelle de pouvoir bien l'assumer , indique Jean-Nicolas Marchand.

De moins en moins d'emplois au salaire minimum?

Le nombre d'employés au salaire minimum a diminué au Québec. L'an dernier, le ministère de Travail comptait 298 900 salariés à ce taux horaire. Cette année, il fait état de 200 700 travailleurs, soit près de 100 000 de moins.

Andrée Blouin affirme que la grande majorité des coiffeuses ne sont plus payées au salaire minimum, question d'attirer et de retenir des travailleuses dans le métier. (Photo d'archives)

Des propriétaires d'entreprises estiment que les temps changent et qu'il est souvent avantageux de payer leurs employés un peu plus cher pour en assurer la rétention.

Propriétaire d'un salon de coiffure, Andrée Blouin est de cet avis.

Elle explique que les coiffeuses, par exemple, sont en général payées à des taux horaires plus élevés que le salaire minimum, ce qui était moins souvent le cas auparavant.

L'objectif, selon elle, est d'encourager les jeunes à se lancer dans la profession et à y rester.

On a vraiment notre entreprise, notre industrie à cœur. Si l'on veut de la relève, bien il faut payer, il faut changer les choses.

Andrée Blouin soutient qu'avec l'augmentation des coûts comme le loyer, la solution est parfois d'augmenter les prix, pour préserver les conditions de travail des employés.

Elle estime que même avec la hausse annoncée, le salaire minimum demeure trop bas, surtout en raison de l'inflation qui fait monter les prix des produits de consommation.

Donc, ça va avec les prix. C'est comme dans n'importe quoi, c'est plus difficile. Puis, les loyers sont plus chers, les taxes sont plus chères, puis le téléphone, Internet et tout ça, alors on augmente les prix parce qu'on veut augmenter les salaires , décrit Mme Blouin.

L'an dernier, le salaire minimum avait été haussé d'un dollar.