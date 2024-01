Logements locatifs : un taux d’inoccupation à 0,9 % à Québec

Les plus récents chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logements (SCHL) pour la région de Québec sont sans équivoque : la pénurie de logements s'est accentuée avec un taux d'inoccupation de 0,9 % en 2023.

Un nombre record de logements destinés à la location se sont ajoutés sur le marché en 2023, mais la demande a été forte. Le taux d'inoccupation est donc descendu à 0,9 %, son plus faible niveau en 15 ans , prévient la SCHL dans son rapport annuel sur l'état du marché locatif publié mercredi.

Il s'agit d'une baisse par rapport à 2022, où ce taux était de 1,5 % pour l'ensemble des catégories de logements.

La situation est problématique dans les quartiers centraux, où le taux d’inoccupation des copropriétés offertes en location était de 0,6 % en 2023.

Même le secteur de Sainte-Foy, où le taux d’inoccupation avait frôlé 5,0 % durant la pandémie, affiche maintenant un taux de seulement 0,5 %.

Des banlieues sans logement disponible

Or, ce chiffre est encore pire pour les banlieues. C’est dans les banlieues que l’on trouve la plus petite proportion de logements disponibles. Le taux d’inoccupation frôle 0 % dans les secteurs de Saint-Augustin-Cap-Rouge (0,0 %) et de La Haute-Saint-Charles (0,3 %).

Pour les logements de deux chambres dans la périphérie Nord, le taux reste à 0,0 %. Sur la Rive-Sud, le taux d’inoccupation est de 0,8 % , ajoute la SCHL.

Rappelons qu'un taux d'inoccupation de 3 % est considéré comme un point d'équilibre du marché locatif.

Avec un taux de 0,9%, Québec fait piètre figure en comparaison à Montréal (1,5 %)

Plus forte hausse des loyers en 33 ans

Le prix des loyers a également connu une forte hausse. La croissance des loyers dans la région de Québec a été de 4,8 % en 2023, du jamais vu depuis au moins 1990, confirme la SCHL.

La disponibilité limitée de logements dans les fourchettes de loyers inférieures rend la situation difficile pour les ménages avec un revenu plus faible , convient l'organisme fédéral.

La situation est particulièrement problématique pour les logements entre 750 $ et 1249 $, où ce taux est à 0,4 %.

Un nombre record de nouveaux logements

Le nombre de nouvelles unités destinées à la location a augmenté de plus de 4800 en 2023, un record depuis que la SCHL collecte des données sur le marché locatif.

Pourtant, l'offre est loin de surpasser la demande gonflée par la forte migration et un taux de mouvement anémique.

La région de Québec accueille de plus en plus de ces migrants sur son territoire. Comme la vaste majorité d’entre eux opte pour le marché locatif à leur arrivée, cet afflux renforce la demande de logements locatifs dans la RMR , estime la SCHL.

La hausse des taux d'intérêt pousse des acheteurs potentiels à demeurer dans le marché locatif, ce qui ajoute à la pression. Lors du dernier recensement, la part de jeunes ménages locataires a atteint un sommet en 15 ans, soit plus de 65 %.

Sans surprise, le manque d'offre a mené à une baisse du taux de rotations des locataires, la plupart préférant demeurer dans leurs logements. Il est passé de 22 % en 2022 à 15 % en 2023.

L'enquête de la SCHL sur le logement locatif a eu lieu dans les deux premières semaines d'octobre.