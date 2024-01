Un conseiller municipal de Winnipeg veut des détecteurs de métaux à l’hôtel de ville

Un conseiller municipal Markus Chambers veut que des détecteurs de métaux soient placés à l’entrée de l’hôtel de ville de Winnipeg. Cette demande arrive après qu’un incident troublant survenu à Edmonton la semaine dernière.

Le 23 janvier, un homme lourdement armé et porteur d'armes et d'explosifs a tiré des coups de feu et lancé un cocktail Molotov à l'intérieur de l'hôtel de ville d'Edmonton. L’attaque n’a fait aucun blessé.

Ouvrir en mode plein écran Des enfants ont été évacués de l'hôtel de ville d'Edmonton après que des coups de feu ont été tirés et qu'un cocktail Molotov ait été lancé dans le bâtiment. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paige Parsons

Un homme de 28 ans a été arrêté en lien à cette affaire et fait face à de nombreux chefs d’accusation, notamment pour possession et utilisation d’arme à feu.

Pour Markus Chambers, cet incident est un argument de plus pour soutenir sa demande de placer des détecteurs de métaux à l'entrée de l’hôtel de ville de Winnipeg. Ces dispositifs sont d'ailleurs déjà présents à l’entrée de la bibliothèque du Millénaire et du palais législatif du Manitoba.

Publicité

Nous devrions avoir le même système ici, où les gens sont contrôlés pour les armes blanches ou les armes à feu , insiste Markus Chambers.

Une sécurité défaillante

Markus Chambers ajoute qu'il existe de nombreuses failles de sécurité au sein de l'hôtel de ville, comme des boutons panique défaillants dans les bureaux des conseillers municipaux.

La conseillère municipale Janice Lukes explique qu'elle a déjà tenté d'utiliser le bouton de panique qui se trouve dans son bureau, mais aucun agent de sécurité n'était venu à son secours.

Un plan de remplacement de ces boutons doit commencer la semaine prochaine, indique Michael Jack, le directeur municipal de la Ville de Winnipeg

La conseillère municipale de Fort Rouge–Fort Garry-Est, Sherri Rollins, estime que certains conseillers municipaux peuvent être confrontés à l'hostilité du public à cause de la nature de leur travail, surtout les femmes et les personnes de couleur.

Les conseillers [Markus] Chambers, [Vivian] Santos et [Devi] Sharma ont tous été la cible de violentes critiques lors des dernières élections municipales.

Le maire pas contre les détecteurs de métaux

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, affirme qu'il n'est pas contre l'idée d'installer des détecteurs de métaux.

Publicité

Il affirme cependant qu'il attend des recommandations de la nouvelle personne qui sera responsable d'assurer la sécurité au sein de l'hôtel de ville.

La Ville est actuellement à la recherche d'une personne pour pourvoir ce poste.

Selon Scott Gillingham, le nouveau responsable de sécurité aura la tâche de a trouver un équilibre entre la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et celle de maintenir l'hôtel de ville ouvert au public.

Nous sommes les plus accessibles de tous les niveaux de gouvernement. Nous voulons nous assurer que cela reste le cas , indique-t-il.

Avec les informations de Cameron MacLean.