À Toronto, Peter Nygard a un nouvel avocat après la récusation de Brian Greenspan il y a un mois. Megan Savard a accepté de le représenter aux audiences de détermination de la peine, qui se font toujours attendre.

Peter Nygard n'était pas présent, cette fois-ci, devant le juge Robert Goldstein, mais Me Megan Savard a confirmé lors d'une très brève audience, mardi, qu'elle prenait le relais de Me Brian Greenspan dans cette cause.

L'homme d'affaire de 82 ans a été reconnu coupable en novembre du viol de 4 femmes, dont une mineure, il y a plus de 20 ans, dans son ancien atelier de mode de Toronto.

La dernière comparution du designer de mode déchu devant la Cour supérieure de l'Ontario remonte au 30 janvier, par vidéoconférence depuis une prison torontoise.

Il était à ce moment-là toujours alité à l'infirmerie du Centre de détention du Sud de Toronto, où il est retenu en détention préventive en attendant son transfert dans un pénitencier fédéral.

Il avait fait savoir, lors de ses deux précédentes comparutions au début de l'année, qu'il était trop faible pour se rendre dans la cabine de la prison prévue pour les comparutions virtuelles quotidiennes.

Me Savard est celle qui a défendu Jacob Hoggard, il y a près de deux ans, lors du premier procès du chanteur de l'ancien groupe Hedley.

Jacob Hoggard accompagné de sa femme et de son avocate, Megan Savard, lors du procès du chanteur à Toronto, au printemps 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Me Greenspan avait expliqué au magistrat que le lien de confiance qui l'unissait à son client était brisé, et qu'il ne pouvait plus le représenter, ni à Toronto, ni à Winnipeg, où M. Nygard doit toujours être jugé pour des accusations semblables.

Le prochain procès de Peter Nygard, prévu cet été au Québec, n'est en revanche pas affecté par la décision de Me Greenspan, puisqu'il avait déjà dit l'automne dernier à Radio-Canada qu'un cabinet d'avocats francophones avait été choisi pour le représenter dans cette dernière affaire.

Me Savard et les procureurs ont convenu de se retrouver le 27 février pour fixer la date d'audience de détermination de la peine du violeur.

Le procureur Neville Golwalla a laissé entendre que l'audience aurait lieu en avril.

Peter Nygard risque un maximum de 10 ans de prison. Ni la Couronne ni la défense n'ont encore fait savoir le nombre d'années qu'ils allaient demander au juge.