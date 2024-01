Bientôt 70 nouvelles places en CPE à Saint-Honoré

Le Centre de la petite enfance (CPE) La Cajolerie de Saint-Honoré projette d’ajouter 70 nouvelles places à ses installations. Trente d’entre elles seront dédiées aux poupons de moins de 18 mois en raison de la forte demande.

La direction compte construire un nouveau bâtiment juste à côté du CPE actuel situé sur la rue Laprise. Une passerelle reliera les deux édifices.

Si tout se déroule comme prévu, la construction pourrait s’amorcer dans quelques mois.

On espère commencer les travaux au printemps 2024 pour qu’on puisse être en opération le plus rapidement possible. Comme ce sont des travaux d’envergure d’environ six ou sept mois, on vise novembre ou décembre 2024 [pour l’ouverture] , a mentionné le directeur général Stéphane Claveau en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Recrutement

Il estime devoir trouver une quinzaine de nouvelles éducatrices. Le DG est conscient que le recrutement sera un défi dans un contexte de pénurie.

Ouvrir en mode plein écran Trente des soixante-dix nouvelles places seront consacrées aux petits de 18 mois et moins. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Présentement, on a toujours été assez chanceux dans nos milieux. On a toujours du personnel éducateur pour combler nos postes, explique-t-il. Je ne vous cacherai pas que c’est de plus en plus difficile, mais on a une bonne étoile et je pense qu’on va réussir.