Des étudiants étrangers favorables aux mesures imposées aux écoles postsecondaires privées

Des étudiants étrangers de Colombie-Britannique estiment qu’il était urgent de prendre des mesures pour encadrer les pratiques des établissements d’enseignement postsecondaire privés.

Dayzzel Dungo est arrivée au Canada en provenance des Philippines en 2022. Elle explique que l’école dans laquelle elle a été admise, le Tamwood international College, ne lui a pas offert de soutien.

L'école n'offre pas d'assistance sur la manière d'obtenir une couverture médicale. Elle m’a dit qu'il fallait que je me débrouille, qu'il y avait Google , raconte la femme de 26 ans. On ne m’a pas non plus expliqué comment obtenir le numéro d’assurance sociale, ou quelle banque privilégier quand on est étudiant étranger. J’ai dû trouver tout cela moi-même.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu'il plafonnerait le nombre de permis d'études pour les étudiants étrangers au cours des deux prochaines années. Ottawa affirme que cette mesure vise notamment à stabiliser le nombre d'étudiants étrangers, qui arrivent souvent sans le soutien dont ils ont besoin pour réussir .

Après l'annonce d'Ottawa, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé à son tour une liste de mesures pour encadrer les établissements postsecondaires qui accueillent des étudiants étrangers.

Les mesures provinciales

Selina Robinson, la ministre provinciale du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, a elle aussi annoncé des mesures. La plupart d’entre elles visent les établissements d’enseignement postsecondaire privés.

Le Ministère aurait découvert des cas d'enseignement de mauvaise qualité, un manque de formateurs . Il explique que certains établissements privés auraient tenté de décourager des étudiants qui envisageaient de déposer des plaintes contre eux.

Ils craignent, s’ils se plaignent, de perdre leur visa d'étudiant et de sacrifier tous les efforts déployés par leur famille pour qu'ils puissent bénéficier d'une éducation de qualité , a précisé Selina Robinson.

Dayzzel Dungo a finalement changé d’établissement. Elle travaille dorénavant comme ambassadrice des étudiants au Pacific Link College, à Surrey. Elle aide notamment les étrangers qui viennent faire leurs études ici.

Elle est aussi bénévole dans une association qui aide les étudiants étrangers récemment arrivés. Nous les aidons à rédiger leur curriculum vitae, à trouver un emploi et à s'entraîner pour les entretiens , explique-t-elle. Cela me rend très heureuse, car je n'avais pas accès à tout cela.

Ouvrir en mode plein écran Jashan Sidhu, un ancien étudiant, estime que de plus en plus d'écoles privées de Colombie-Britannique commettent des abus. Photo : Radio-Canada / G.P. Mendoza

Jashan Sidhu, un ancien étudiant originaire d'Inde, a fondé l’Union internationale des étudiants (IUS). Il affirme qu’il y a de plus en plus d’écoles privées qui commettent des abus en Colombie-Britannique. Il soutient la décision d'Ottawa de limiter le nombre d'étudiants entrants.

Ce sont des établissements qui veulent gagner toujours plus d'argent. Une fois que le système sera remis en état, nous pourrons accueillir plus d'étudiants.

Le point de vue de Jashan Sidhu est partagé par Neera Agnihotri, avocate et consultante en immigration. J'ai été un peu soulagée, parce que les choses ne sont pas bien gérées en ce moment , explique-t-elle. Pour faire le ménage, il faut parfois prendre un peu de recul.

Neera Agnihotri a cofondé le groupe de soutien aux étudiants One Voice Canada. Elle estime qu'il y a eu un manque général de surveillance et de réglementation de la part du gouvernement. Selon elle, des permis d'études ont été délivrés pendant des années à des écoles qui manquaient de ressources et qui ne respectaient pas les normes.

Selon Neera Agnihotri, certains signes indiquent que les mesures prises par la province pourraient déjà avoir eu un impact. Selon elle, un certain nombre d'écoles de la région métropolitaine de Vancouver ont été mises en vente tout récemment.

« Tout le monde est pénalisé »

Le gouvernement fédéral a également annoncé des changements à venir en ce qui concerne le permis de travail post-diplôme. À partir de septembre, les étudiants étrangers qui commencent un programme dans certains établissements ne seront plus admissibles à un permis de travail après l'obtention du diplôme.

Neera Agnihotri estime que cette mesure aura des inconvénients. Il y a de très bonnes écoles privées, mais parce que quelques-unes sont mauvaises, tout le monde est pénalisé , dit l’avocate.

Dayzzel Dungo a passé la majeure partie de son temps à travailler dans le secteur des services depuis son arrivée au Canada. Elle pense que les mesures des gouvernements ne visent pas les bonnes personnes, en particulier lorsqu'il s'agit de reconnaître la valeur que les étudiants étrangers apportent à l'économie.

Tous les Canadiens n'accepteraient pas un emploi de nounou ou d'ouvrier , explique-t-elle. Les étudiants étrangers, eux, le feront. Les étudiants étrangers sont prêts à tout pour travailler.

Avec des informations de Jon Hernandez