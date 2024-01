Le recrutement d’infirmières aux Philippines porte ses fruits, selon Bruce Fitch

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, se réjouit du recrutement d’infirmières à l’étranger ces dernières années, mais il y a une ombre importante au tableau, selon un syndicat.

Une mission de recrutement aux Philippines, l’an dernier, a amené la province à accepter environ 180 candidatures d’infirmières, indique M. Fitch. Jusqu’à présent, 74 d’entre elles ont commencé à travailler au Nouveau-Brunswick dans le domaine des soins de longue durée.

Je n'ai pas la somme exacte, mais je vous dirai que l'investissement en vaut la peine lorsque je peux faire venir une centaine d’infirmières pour soigner nos personnes âgées , affirme Bruce Fitch.

Le gouvernement souligne dans un communiqué qu’il a embauché depuis 2021 plus de 500 personnes formées à l’étranger en soins infirmiers, et que plus de 200 d’entre elles travaillent dans la province. Les autres ont fait une demande d’immigration, et le processus se poursuit.

L'objectif pour 2024 est d’en accueillir 150, ajoute Bruce Fitch.

Un tableau incomplet, selon le syndicat

Maria Richard, première vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, reconnaît la nécessité de recruter à l’étranger, mais elle estime que le nombre de 500 infirmières est faussé.

Il est biaisé parce que premièrement, on ne prend pas en compte combien d’infirmières sont parties du système depuis 2021 [...] en même temps qu’on mettait toute cette énergie-là et le temps pour aller recruter ces infirmières-là , affirme Maria Richard dans une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Maria Richard, du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, remet les pendules à l'heure au sujet du recrutement à l'étranger.

La situation dans les hôpitaux et les foyers de soins demeure difficile. Il y a toujours trop de patients dans les corridors qui attendent une place en foyer de soins, souligne-t-elle.

Maria Richard précise que les infirmières recrutées à l’étranger travaillent comme préposées dans des foyers de soins en attendant de se perfectionner et de réussir l'examen d’immatriculation au Nouveau-Brunswick. Il est difficile ensuite de les appuyer en milieu hospitalier en raison de la pénurie d’infirmières.

C’est qu’on a un gros manque d’infirmières dans le système. Ce sont ces infirmières-là, ces infirmières d’expérience, qui [doivent] aider ce nouveau personnel , souligne Maria Richard.

Le point sur le recrutement à l'international de personnel infirmier.

Des recommandations du syndicat

Maria Richard recommande au Nouveau-Brunswick de créer un programme de mentorat pour que des infirmières retraitées accompagnent un certain temps celles recrutées à l’étranger.

Le Nouveau-Brunswick devrait aussi, selon Mme Richard, faire plus d'efforts de recrutement dans ses propres écoles de soins infirmiers et prendre des mesures incitatives concurrentielles pour éviter de perdre son personnel infirmier.

Nos infirmières nous disent : "Pourquoi je resterais dans la province lorsque les conditions de travail ne sont pas bonnes et que je peux aller travailler quelque part d’autre?" Ce n’est pas en concentrant tous nos efforts [pour] aller chercher des infirmières à l’étranger qu’on va régler ce problème , lance Maria Richard.

Le Nouveau-Brunswick manquait d’au moins 1000 infirmières au printemps dernier, ajoute-t-elle.

