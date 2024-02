Deux criminels arrêtés il y a huit mois par le Service de police de Laval (SPL) ont plaidé coupable lundi à des accusations de fraude de type grand-parent contre deux aînées qu'ils ont manipulées pour leur subtiliser de l'argent, en novembre 2021. À la suite de la perquisition menée par le SPL le jour de l'arrestation des deux malfaiteurs, les deux dames flouées pourront récupérer la totalité du montant volé.

Arrêtés le 8 juin 2023, Assad El-Atat et Gabriel Ménard faisaient partie d'un groupe de fraudeurs de Laval qui ciblaient des personnes aînées et les incitaient à retirer au guichet automatique des milliers de dollars en argent comptant.

Les fraudeurs contactaient la personne après avoir obtenu des informations à son sujet.

Un premier se faisait passer pour un petit-fils qui venait d'avoir une accident de voiture impliquant une femme enceinte. Afin de jouer sur le sentiment d'urgence, il mentionnait avoir été arrêté par la police, en prétextant avoir besoin d'argent pour être libéré de prison.

C'est alors qu'un deuxième fraudeur entrait en scène et personnifiait le père d'un ami, prétendument avocat, qui demandait un montant de 5000 $ en argent comptant pour payer la caution au poste de police.

Après son plaidoyer de culpabilité, Gabriel Ménard a recouvré sa liberté, mais il devra respecter une peine de probation de deux ans, qui inclut une série de conditions restrictives.

Deux autres complices se déplaçaient alors en personne pour récupérer l'argent, en disant qu'ils travaillaient pour une compagnie privée de livraison de courrier.

L'exposé des faits de la cour a permis d'apprendre que deux dames de Laval ont accepté de payer respectivement 4900 $ et 5000 $ au groupe dans l'espoir d'aider un membre de leur famille.

El-Atat, 25 ans, et Ménard, 27 ans, ont plaidé coupable à des accusations de fraude de plus de 5000 $, de complot et de supposition de personne.

La cause de deux autres personnes arrêtées en même temps qu'eux n'a pas encore été entendue.

Remboursées grâce à une perquisition de la police de Laval

Le jour de leur arrestation, une perquisition menée par des enquêteurs de l'Escouade des crimes généraux de la police de Laval a permis de saisir près de 14 000 $ en argent comptant, 18 cellulaires ainsi que quatre véhicules en biens infractionnels.

Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Gabriel Sénécal, a précisé lors du plaidoyer de culpabilité que l'argent, protégé dans un compte en banque, servira à rembourser les deux aînées victimes de la fraude.

Assad El-Atat, qui a été condamné aux États-Unis en 2018 pour fraude, a écopé de trois mois d'emprisonnement. Il a aussitôt pris le chemin des cellules après le dépôt de son plaidoyer. Il jouait le rôle du courrier qui devait aller récupérer l'argent en mains propres.

Son complice Gabriel Ménard a pu recouvrer sa liberté. Bien qu'il n'ait aucun antécédent criminel, il est assujetti à une période probatoire de deux ans pendant laquelle il devra respecter plusieurs conditions de remise en liberté. Il était le conducteur du véhicule qui servait à aller collecter frauduleusement l'argent auprès des victimes.

Un crime de plus en plus répandu

Malheureusement, le nombre de cas de fraude de type grand-parent a connu une importante hausse sur le territoire lavallois dans les dernières années, malgré plusieurs campagnes de prévention.

Les victimes ont en moyenne 79 ans. Selon des données de la police, elles se font subtiliser la plupart du temps des montants allant de 400 $ à 10 000 $.

La police de Laval rappelle que les victimes qui ont retiré de l'argent de leur plein gré sont tenues responsables par leur institution financière en vertu de la loi.

Aucune possibilité de remboursement n'est possible dans la quasi-majorité des cas. Il est donc conseillé de ne jamais remettre d'argent comptant à un inconnu.

Enfin, il est fortement conseillé ne pas hésiter à valider une demande de retrait d'argent auprès de son entourage ou des services policiers de sa municipalité.