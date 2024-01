Critiquée par l'opposition qui l'accuse de monnayer l'accès à ses ministres, la Coalition avenir Québec (CAQ) se dit prête à rouvrir la Loi électorale pour mettre fin au financement privé des partis politiques si les autres formations représentées à l'Assemblée nationale sont d'accord.

Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, en a fait l'annonce mercredi matin au parlement, alors qu'il était accompagné de son collègue Bernard Drainville, qui avait présidé à la refonte des règles de financement des partis à l'époque où il siégeait dans le gouvernement Marois, de 2012 à 2014.

Depuis l'ouverture de deux enquêtes par la commissaire à l'éthique, élus et dirigeants caquistes se défendent vigoureusement d'avoir invité des maires à des cocktails à 100 $ en laissant entendre qu'il leur serait possible de rencontrer un ministre et d'ainsi faire avancer leurs dossiers.

Il faut arrêter de colporter l'idée qu'on peut s'acheter un ministre avec un don de 100 piastres , a insisté M. Drainville, mercredi, avant d'admettre que les formulations de certaines invitations avaient sans doute été maladroites .

Il n'y a pas d'accès aux ministres en échange du don [demandé]. Ça, si ça doit être clarifié, ça le sera.

Selon M. Drainville, le système qu'il a mis en place – et qui figure selon lui parmi les plus démocratiques et les plus exigeants de toutes les démocraties – a bien servi le Québec dans les dernières années, notamment pour mettre fin aux pratiques de prête-noms.

Mais on prend acte de ce qui se dit , a déclaré le ministre Roberge, qui a fait savoir que son gouvernement, dans le contexte, était maintenant ouvert à un financement qui interdirait les dons politiques pour devenir 100 % public. Pour ce faire, libéraux, solidaires et péquistes devront toutefois être d'accord, a-t-il ajouté.

Moi, je pense que la loi actuelle, elle est très, très bonne, [mais] si les perceptions changent [et] que les oppositions veulent [qu'on fasse] une croix sur le financement public [...], je suis prêt à ouvrir cette discussion-là , a indiqué le ministre.

Or, à l'heure actuelle, aucun des trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale ne réclame une telle chose.

Moi, je ne suis pas d'accord avec ça , a réagi mercredi le porte-parole solidaire en matière d'éthique, Vincent Marissal qui, à l'émission Midi info, a accusé la CAQ de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain .

Il ne faut pas détourner le débat, démoniser les gens qui donnent et penser que ces gens-là sont croches , a-t-il fait valoir. C'est la CAQ qui a étiré l'affaire [sic], pas les donateurs .

« La CAQ tente (encore) de détourner le sujet lorsque clairement, ça chauffe côté éthique », a indiqué le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon sur le réseau X, mercredi.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a lui aussi dénoncé une tentative de diversion à peine voilée , mercredi, sur le réseau X.

Comme on dit : bel effort, mais non. Tout ce qu’on vous demande c’est de cesser des pratiques éthiques douteuses qui consistent à monnayer l’accès à vos ministres.

Selon M. St-Pierre Plamondon, la dernière proposition du gouvernement vise surtout à nuire au PQ , le parti qui compte le plus de dons populaires et qui mobilise le plus de citoyens .

Mardi, sa formation s'est engagée à interdire à ses ministres de participer à des cocktails de financement en cas de victoire aux élections de 2026 – une règle que ne s'appliquerait toutefois pas aux autres élus.

Une telle solution serait toutefois imparfaite aux yeux du ministre Roberge, qui a fait remarquer mercredi qu'elle n'empêcherait pas les partis d'opposition qui aspirent au pouvoir comme le PQ de monnayer l'accès à des élus susceptibles de devenir ministres par la suite.

Deux enquêtes, quatre plaintes

Les députés caquistes Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin font actuellement l'objet de deux enquêtes de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet, en raison d'allégations rapportées par Radio-Canada et La Presse canadienne.

Mardi, QS a également rendu publiques des captures d'écran de messages textes transmis par le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, à un entrepreneur de la Côte-Nord pour le convier à un cocktail de financement.

Je sais que nous n'avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion de parler à un ministre! , écrit le député, invitant son interlocuteur à rencontrer André Lamontagne dans le cadre d'un événement organisé le 16 novembre dernier, et dont le prix d'entrée avait été fixé à 100 $.

Selon La Presse canadienne, l'équipe du député d'Orford, Gilles Bélanger, aurait également envoyé une invitation analogue à des maires de la MRC de Memphrémagog en les conviant à un cocktail de financement pour rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Le député caquiste d'Orford, Gilles Bélanger, n'a pas répondu aux questions de la presse parlementaire, mercredi.

À l'origine des deux premières plaintes à la commissaire à l'éthique, QS a transmis deux autres demandes d'enquête au bureau de Mme Mignolet, mercredi.

Les députés visés, eux, n'ont pas répondu aux questions des journalistes, mercredi, à Québec. J'ai invité une bonne connaissance à venir à une activité de financement , s'est contenté de dire Yves Montigny à son arrivée au caucus de la CAQ .

Gilles Bélanger, lui, est demeuré muet en matinée. En après-midi, le député a toutefois transmis aux médias une déclaration écrite dans laquelle il explique qu'un militant bénévole a envoyé des invitations par courriel pour son cocktail de financement et que des élus municipaux figuraient dans cette liste de courriels. C'est tout.

Jamais un élu de la CAQ n’a exigé une contribution de quiconque pour avoir accès à un ministre , a assuré M. Bélanger.

Invitations controversées : une « chasse aux sorcières », selon la DG de la CAQ.

Appelée à réagir, Élections Québec a fait savoir mercredi que, dans le cas où le législateur mènerait une réflexion sur ce sujet , l'institution serait prête à collaborer avec les parlementaires afin de préciser l’application des règles en matière de financement politique ou d’actualiser les dispositions de la Loi électorale en la matière .

Sa porte-parole, Julie St-Arnaud Drolet, a aussi rappelé que la présence d’un ministre à un cocktail de financement n'était pas formellement interdite.

Une telle pratique, cela dit, pourrait soulever le risque qu’un échange survenu dans le cadre de l’activité puisse aboutir à une décision ayant une apparence de constituer un avantage fourni en échange d’une contribution , a-t-elle prévenu.

Selon La Presse canadienne, près de la moitié des maires et des préfets du Québec ont contribué au financement de la CAQ depuis les dernières élections municipales en 2021.

En décembre, un reportage de Radio-Canada nous apprenait aussi que des maires se sentaient obligés de cotiser à la caisse du parti pour rencontrer un ministre.