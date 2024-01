Les employés syndiqués d'Autobus Voltigeurs de Drummondville ont voté pour une grève de sept jours qu'ils pourront déclencher au moment opportun.

Au total, 96 % des 38 membres du syndicat ont voté pour la grève lundi soir. C'est principalement le salaire des employés qui pose problème. [Ils] veulent que leur travail soit reconnu et demandent d'être rémunérés selon la nouvelle réalité du secteur du transport scolaire. Même si nous n'avons pas les contrats qu'il a signés avec le centre de services scolaire (CSS), nous savons que notre employeur a la capacité de bonifier nos conditions de travail. Avec ce mandat en poche, nous souhaitons un règlement rapide et nous travaillons entièrement en ce sens. La balle est maintenant dans le camp de l'employeur , a indiqué par voie de communiqué le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Voltigeurs-CSN, Jean-Guy Picard.

Selon ce syndicat, le salaire offert dans cette entreprise est parmi les plus bas dans le secteur du transport scolaire. Sa dernière offre équivaut à 15 % d'augmentation pour certains mais se traduit par une baisse de salaire pour d'autres. Or, l'employeur a touché plus de 20 % d'augmentation de leurs contrats avec le CSS depuis 2021-2022 et ses salariés sont actuellement parmi les moins bien payés au Québec , soutient le président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN, Pascal Bastarache.

Ils gagnent environ 19,22 $ l'heure, ce qui, selon eux, est insuffisant dans le contexte économique actuel, rappelle-t-il.

Alors que le salaire moyen hebdomadaire de 2022 avant la bonification du financement était de 625 $, les chauffeuses et les chauffeurs sont actuellement à 442 $ .

La convention collective est échue depuis juin dernier.

Les écoles resteront ouvertes

Si la grève est déclenchée, quelque 1500 élèves du Centre de services scolaire Des Chênes se retrouveront alors sans transport scolaire. Ils seront contactés rapidement par le service de transport scolaire. Bien entendu, nos écoles resteront ouvertes et nous dispenserons les cours. On demande la collaboration des parents [...] pour transporter leurs enfants à l'école , souligne le secrétaire général de l'organisation, Normand Page.

Chez Transport scolaire Sogesco, la firme à laquelle appartient la société Autobus Voltigeurs, personne n'avait encore répondu à Radio-Canada au moment d'écrire ces lignes.