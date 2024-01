Vers un dernier vote crucial pour les enseignants affiliés à la FAE

Les 2000 enseignants de l’Estrie représentés par le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY) votent mercredi afin de se prononcer sur l’entente de principe négociée entre la FAE et le gouvernement du Québec durant les fêtes. Ce vote est crucial pour entériner ou non l’entente. Jusqu’ici, quatre syndicats affiliés à la FAE ont voté pour et quatre autres ont voté contre.

Dans un communiqué de presse émis mercredi matin, le SEHY précise que ses membres se réuniront mercredi à 17 h 30, mais aussi jeudi 1er février pour les membres qui enseignent le soir. Le jeudi 1er février en après-midi, le SEHY sera en mesure de préciser le moment où le résultat du vote sera dévoilé , indique ce même communiqué de presse.

Du côté des syndiqués, c'est la fébrilité.

On a le poids de la décision finale, alors c’est un peu stressant , a confié en entrevue à RDI Daniel Haines, enseignant en arts dramatiques.

Certains ont envie de tout refuser, d'autres sont plus nuancés et certains trouvent que c’est une proposition acceptable.

L’entente prévoit des hausses salariales de 17,4 % sur 5 ans, mais ce sont généralement les mesures visant la composition de la classe qui causent la grogne. Plusieurs enseignants déplorent notamment que les seuils d’enfants à défis, pour recevoir du soutien en classe, soient trop élevés.

Rappelons que l'exécutif du SEHY recommande à ses membres de voter contre l’entente.

Résultats des votes des syndicats affiliés à la FAE Pour Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l’Île

Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal

Alliance des professeures et professeurs de Montréal Contre Syndicat de l’enseignement de la région de Laval

Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides

Syndicat de l’enseignement de la région de Québec

Syndicat de l’enseignement des Seigneuries

Éviter la controverse

Afin d’éviter les cafouillages lors des votes précédents, où plusieurs enseignants avaient quitté les assemblées sans voter car ces dernières s’étiraient souvent jusqu’au milieu de la nuit, le SEHY a décidé de procéder différemment. En effet, une période prolongée de vote sera proposée aux membres.

Publicité

Mais quelle que soit l’issue du vote, l’ancien syndicaliste Marc Ranger croit que la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) aura un gros examen de conscience à faire .

Car en plus des cafouillages lors des assemblées, M. Ranger et d'autres se questionnent sur la méthode de calcul retenue par la FAE pour entériner ou non l’entente. Dans le cas de la FAE , c’est un processus plus lourd, alors que le Code du travail est beaucoup plus simple que cela , a souligné M. Ranger en entrevue à l’émission Tout un matin sur ICI Première.

En vertu de la règle de la double majorité, une majorité de syndicats et une majorité des 66 500 membres de la FAE doivent voter pour son adoption afin que l'entente soit acceptée. Mais la FAE a ajouté un système de pondération complexe qui rend quasiment impossible tout calcul effectué par des observateurs extérieurs.

Ouvrir en mode plein écran Marc Ranger, ancien syndicaliste. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Si la FAE en venait à rejeter l’entente, il faudra retourner à la table de négociations avec le gouvernement. Mais pour l’ancien président de la CSN Jean-Lacharité, la marge de manœuvre de la FAE sera très étroite puisqu'il ne peut pas y avoir deux régimes de conventions collectives avec des conditions de travail différentes entre les enseignants de la FAE et ceux affiliés à la FSE - CSQ .

Du côté du Front commun, qui représente 60 % des enseignants de la province, la moitié des syndiqués ont jusqu’ici voté en faveur de l’entente avec le gouvernement. Le processus de vote doit s’étirer jusqu’au 21 février pour ces syndiqués.

Pour Marc Ranger, la leçon finale à retenir de tout ce processus, c'est qu'il est urgent pour le gouvernement de lancer des États généraux sur l'école publique.