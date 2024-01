Le concierge, du théâtre pour mettre en lumière les travailleurs de l’ombre

Les concierges pratiquent souvent leur métier dans l’ombre. Mais voilà que leur quotidien est mis en lumière dans une pièce de théâtre déambulatoire présentée au Festival Undercurrents à Ottawa.

Le spectacle de 90 minutes raconte l’histoire d’Izo, un concierge d’école. Alors qu’il réalise ses tâches quotidiennes, le public accède, petit à petit, à ses états d’âme et ses tourments. Pour moi, le concierge, au sein de nos édifices, c’est comme des fantômes. C’est du monde qu’on ne remarque jamais. Je me disais : " C’est drôle qu’on ne leur parle pas " , explique l’interprète et cocréateur de la pièce, Vincent Leblanc-Beaudoin.

Ouvrir en mode plein écran La pièce «Le concierge» invite une vingtaine de spectateurs à suivre un comédien dans les couloirs de l’école secondaire publique De La Salle pour vivre une expérience de théâtre déambulatoire. Photo : Gracieuseté de Vincent Leblanc-Beaudoin / Mathieu Taillardas

Il y a une hiérarchie dans la société qui fait en sorte que quelqu’un qui est col bleu, tout à coup, ce n’est pas digne d’intérêt. [Mais] pour moi, c’est très digne d’intérêt.

Le concierge est une pièce de théâtre déambulatoire : elle ne sera pas présentée dans un théâtre, mais plutôt in situ, à l’école secondaire De La Salle dans le cadre du festival de théâtre contemporain d’Ottawa.

Le décor dans lequel se campe le spectacle a tout particulièrement inspiré le metteur en scène Daniele Bartolini, soulignant du même souffle le rapport universel de l’école dans la vie des gens qui assisteront à la pièce. C’était pour moi quelque chose de très intéressant. [Je pense que ça peut l’être] pour un public adulte de redécouvrir l’espace de l’adolescence.

Une vingtaine de spectateurs seront invités à marcher avec Izo pendant sa ronde de nuit, dans les couloirs de l’établissement scolaire.