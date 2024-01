Un livre pour raconter les souvenirs des 30 ans du Chez-Nous

Le livre Les débuts du Chez-Nous : les mémoires de Lorraine Gallant est paru avant les Fêtes à l'intention des résidents de cette maison pour personnes âgées et leur famille. La publication célébrant les 30 ans de l’établissement situé à Wellington est désormais accessible au grand public.

Autrice du livre et femme à l'origine du projet de construction du Chez-Nous, Lorraine Gallant souligne le besoin criant d’avoir un établissement francophone pour accueillir les personnes âgées de la région Évangéline, à l’époque.

On n’avait pas de place pour nos vieux, nos aînés francophones, et ils devaient aller dans des établissements anglophones.

La coopérative Chez-Nous a été fondée en 1993.

La publication rend aussi hommage à l’une des membres de l’équipe qui a idéalisé la Coopérative Le Chez-Nous, Louise Arsenault, décédée en 2023.

Elle était mon amie. [...] On avait décidé qu'on voulait essayer de créer quelque chose pour nos aînées, et on avait même songé à acheter un bâtiment , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Lors de sa création, la coopérative pour personnes âgées Le Chez-Nous comptait 24 lits. À l'heure actuelle, plus de 45 résidents y habitent. Photo : Radio-Canada / Isabelle Gallant

Âgée de 88 ans, Lorraine Gallant est elle-même résidente du Chez-Nous depuis 2017.

Des souvenirs presque perdus

Des photos et des récits liés aux souvenirs de Lorraine Gallant ayant permis la rédaction du livre ont failli être détruits dans l'incendie survenu à l'établissement en 2021.

J'étais présidente du Chez-Nous pendant un certain temps, et j'avais mes propres papiers, mes portraits, mes dessins et mes documents gardés dans ma chambre , explique Lorraine Gallant.

Ses souvenirs ont été épargnés, car son fils avait apporté les documents chez lui.

Selon Lorraine Gallant, les défis pour financer la construction du Chez-Nous étaient nombreux à l’époque.

On a dû faire plusieurs levées de fonds, car on cherchait à amasser plus de 70 000 dollars, et on avait même dépassé l’objectif , précise-t-elle.

Lors de sa création, l'établissement comptait 24 lits.

À l'heure actuelle, plus de 45 résidents y habitent.

Signé par Lorraine Gallant et par Raymond J Arsenault, le livre est en vente à la coopérative.