Le nombre de Sudburois qui procèdent à l’immatriculation de véhicules électriques a augmenté à un rythme plus rapide que la moyenne ontarienne en 2023, selon les données provinciales et du groupe Electric Vehicle Society du Grand Sudbury.

Le groupe EV Society, qui a tiré ses chiffres des données de l'Ontario, indique qu'il y avait 1 088 véhicules électriques immatriculés à Sudbury en décembre 2023, ce qui représente une augmentation de 49 % par rapport à l'année précédente.

Selon le groupe, c'est légèrement plus élevé que l'augmentation de 45 % à l'échelle provinciale.

Nous constatons cette augmentation exponentielle d'année en année et c’est une tendance que les analystes de l'industrie et d'autres acteurs de l'industrie des véhicules électriques s'attendent à voir se poursuivre , affirme Devin Arthur, président de la section du Grand Sudbury de EV Society.

Devin Arthur, président de la section de Sudbury de l'Electric Vehicle Society, se dit encouragé par le nombre croissant de véhicules électriques dans le Nord de l'Ontario.

M. Arthur déclare que la croissance pourrait refléter le rôle de Sudbury dans la production de véhicules électriques à batterie, puisque bon nombre des minéraux essentiels pour les batteries sont extraits dans la région.

Il mentionne que l'adoption d’équipements électriques par l'industrie minière a permis à de nombreuses personnes de découvrir leurs capacités.

Hausse dans d'autres villes du Nord

Lorsque l’on examine le total combiné des véhicules hybrides et des véhicules électriques, les codes postaux urbains des villes du nord de l’Ontario affichent une croissance significative de 2022 à 2023.

À North Bay, les codes postaux P1 montrent que le nombre de véhicules électriques enregistrés est passé de 154 à 220, soit 43 %, tandis qu’ils ont augmenté de 49 à 72, ou 47 %, dans les codes postaux P4 à Timmins.

Pour les codes postaux P6 à Sault-Sainte-Marie, les immatriculations de véhicules électriques ont presque doublé, passant de 118 en 2022 à 235 l'année dernière.

Grâce à son nouveau système de réseau intelligent, la Commission des services publics de Sault-Sainte-Marie, affirme qu'elle pourra mieux gérer la demande de véhicules électriques.

Le coprésident du Sault Climate Hub, Ted McPherson, s'est dit heureux de constater cette croissance. Il ajoute cependant que les chiffres restent plutôt faibles.

Cela montre que les gens s'intéressent aux véhicules électriques et au changement climatique , dit-il, mais je ne dirais pas que les chiffres ici sont encore importants.

Le Climate Hub a organisé un événement en octobre dernier en partenariat avec la Ville de Sault-Sainte-Marie et sa commission des services publics, pour faire découvrir les véhicules électriques aux gens et entendre les témoignages de ceux qui les conduisent.

M. McPherson indique que la commission des services publics fait la promotion des véhicules électriques au sein de la communauté et que le nouveau réseau intelligent de la ville pourrait aider à gérer la demande croissante des utilisateurs.

Les conducteurs de véhicules électriques du Nord de l'Ontario affirment que parcourir de longues distances à travers la province peut être frustrant lorsque des bornes de recharge rapides tombent en panne (Photo d'archives).

Il affirme qu’il apprécie posséder un véhicule électrique depuis un année et demie, mais que la région devrait disposer d'une infrastructure de recharge plus fiable pour faciliter l'utilisation des véhicules électriques sur de plus longues distances.

Il mentionne que quiconque achète un véhicule électrique devrait s’attendre à ce que les trajets en voiture soient plus longs en raison des arrêts de recharge.

L’éducation est la clé

Devin Arthur se dit heureux de voir combien d'agences à Sault-Sainte-Marie se sont associées pour éduquer les consommateurs sur les véhicules électriques.

Il mentionne qu’il tend à y avoir un lien direct entre l’adoption des véhicules électriques et le degré d’accès des gens à l’éducation, à la sensibilisation et aux infrastructures.

Cela correspond aux taux de croissance que nous observons, notamment à Sault-Sainte-Marie , mentionne-t-il.

Le gouvernement canadien s'est engagé à mettre fin aux ventes de voitures à moteur à combustion interne d'ici 2035.

SelonM. Arthur, malgré la forte croissance de l'année dernière, il pourrait être difficile d'atteindre ces objectifs.

C'est particulièrement le cas dans les zones très urbanisées et très rurales, expliqué M. Arthur, où les populations peuvent être trop denses pour créer une infrastructure de recharge rapide suffisante, ou trop clairsemées pour la rendre viable financièrement.

Avec les informations de Warren Schlote de CBC