Maple Creek enregistre la journée de janvier la plus chaude de l’histoire de la province

La ville de Maple Creek, en Saskatchewan, a enregistré mardi à 13 h une température record de 20,9 °C. Cette température devance le précédent record de chaleur provincial de janvier qui était de 19 °C et qui avait été enregistré à Cypress Hills, le 7 janvier 2003.

Selon le propriétaire et brasseur de la Rafter R Brewing Company, à Maple Creek, Ryan Moncrieff, la municipalité fait souvent face à de fortes fluctuations météorologiques.

Il est assez courant à Maple Creek d'attraper des saumons et d'autres poissons qui passent par là en hiver. J'ai vu la température passer de -30 °C à 4 °C le matin , dit-il. Entre El Niño et d'autres phénomènes de ce genre, c'est juste un peu plus élevé que la normale et les gens en profitent certainement.

M. Moncrieff estime cependant qu'il est étrange de voir des enfants se rendre à l'école et d'autres personnes de Maple Creek sortir sans vêtements d'hiver en janvier.

Maple Creek n'est pas le seul endroit en Saskatchewan à avoir battu des records de chaleur pendant le mois de janvier.

Lundi, Assiniboia et Coronach ont enregistré des températures maximales allant de 9 à 10 °C, pulvérisant ainsi les records précédents.

La Ronge a égalé le record de température enregistré en 1931 avec 6,7 °C, tandis que Weyburn a atteint un nouveau record avec 4,7 °C.

Les prévisions triennales d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) indiquent que la province a 50 à 60 % de chances de connaître des températures supérieures à la normale saisonnière en février et mars.

Selon l'Administration océanique et atmosphérique nationale (National Oceanic and Atmospheric Administration), ces conditions météorologiques s'expliquent en partie par les effets d'El Niño qui devraient s'affaiblir pour atteindre un état neutre entre avril et juin.

En attendant, quelques résidents se sont rassemblés sur la terrasse de la brasserie Rafter R Brewing Company, à Maple Creek, savourant leur bière tout en profitant de ce moment de répit.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti