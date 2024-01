Sherbrooke accueille les Championnats de l’Est du Canada de ski de fond

Les Championnats de l’Est du Canada de ski de fond se tiendra en fin de semaine à Sherbrooke.

Il s'agit d'une compétition majeure, la deuxième en importance au Canada, qui se déroulera sur trois jours à compter de vendredi, à Lennoxville.

En tout, 500 athlètes, en provenance de partout au Canada, sont attendus.

C'est vraiment la grande messe des skieurs dans l'est du pays.

Vendredi et samedi, il y a les épreuves de sprint. C'est un kilomètre. Les fondeurs et fondeuses partent quatre ensemble, côte à côte, et ils parcourent la distance à pleine vitesse. C'est assez excitant , explique le responsable des communications du club Ski Orford, Jean Pinard.

Dimanche, les skieurs participeront aux épreuves classiques.