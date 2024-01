Vers un regroupement des caisses Desjardins de la Haute-Côte-Nord

La Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, basée à Forestville, et la Caisse Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent, située aux Escoumins, étudient la possibilité de regrouper leurs activités pour ne devenir qu’une seule institution financière.

Les présidents des conseils d’administration ont assuré en entrevue à Bonjour la Côte que cette décision n’est pas reliée à l'annonce du Mouvement Desjardins selon laquelle 30 % de ses points de service et de ses guichets automatiques seront fermés au cours des trois prochaines années. Il s'agit plutôt, selon eux, de questions de rentabilité et de pérennité.

Le projet qu’on fait présentement avec le Saguenay et avec la Haute-Côte-Nord, c’est vraiment de regarder la rentabilité, l’économie de coûts, et d’améliorer l’attrait pour essayer d’attirer un directeur général qui viendrait s’établir chez nous parce que le territoire serait plus grand , a expliqué le président du conseil d’administration de la caisse du Saguenay–Saint-Laurent, Serge Hovington.

À l’heure actuelle, les deux caisses sont dirigées par des directeurs généraux qui agissent par intérim.

Son homologue de Forestville, Jean-Maurice Tremblay, a même ajouté que ce regroupement ne diminuera pas le nombre d’emplois dans les deux caisses.

Il a fait valoir que le regroupement augmenterait les parts du marché du Mouvement Desjardins dans la région de la Haute-Côte-Nord. On a quand même 87 % de taux de pénétration en Haute-Côte-Nord avec les deux caisses. En regroupant nos forces, on est capables d’aller chercher un peu plus de marchés , estime le président du conseil d’administration de la caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord.

Le taux de pénétration est un indicateur qui sert à déterminer quelle part d’une population possède un produit ou utilise un service donné.

M. Hovington a rappelé que peu de grandes entreprises sont installées en Haute-Côte-Nord. On doit être capables d’économiser des sous pour embarquer dans des projets structurants pour les communautés , a-t-il souligné.

La mission de Desjardins est de travailler avec les communautés et de développer une autonomie financière.

Les conseils d’administration ont tenu une rencontre en janvier. Une prochaine réunion doit avoir lieu en février.